«بست سوليوشن» أفضل الحلول لجودلفين اليوم

محمد حسن (دبي)

يستهل المهر «بست سوليوشن» لجودلفين البالغ من العمر أربع سنوات، حملته الأوروبية بسباق برنسيس أو ويلز ستيكس للفئة الثانية في اليوم الأول لمهرجان جولاي في نيوماركت، ويعود هذا المهر الذي يدربه سعيد بن سرور وابن الفحل «كودياك»، عقب استراحة لخوض السباق الممتد 12 فيرلونج بعد أن قدم عروضاً مشرفة على ذات المسافة بميدان، واحتل المركز الخامس، بسباق دبي شيما كلاسيك.

وحقق «بست سوليوشن» فوزاً كاسحاً بفارق خمسة أطوال بسباق تكافؤ مسافته 12 «فيرلونج» في كرنفال كأس دبي العالمي فبراير الماضي، وفاز على ذات المسافة في مشاركته الأخيرة في بريطانيا بسباق سانت سايمون ستيكس بمضمار نيوبري.

وأحرز «بست سوليوشن» المركز الثاني مرتين في مستوى الفئة الأولى، بسباق جروسر ديلماير برايز بايريزيتش زوكترينان على مسافة ميل ونصف الميل في ميونيخ، ألمانيا، في يوليو 2017، على مسافة 10 فيرلونج بسباق كرايتريوم دو سان كلو في سان كلو بفرنسا، في أكتوبر، 2016.

ويواجه «بست سوليوشن» بقيادة الفارس بات كوسجريف، سبعة منافسين آخرين بسباق برنسيس أوف ويلز ستيكس من بينهم الرابع بسباق الفئة الأولى هاردويك ستيكس «بارسانتي»، والفائز بسباق قوائم في جوود وود «ميراج دانسر».