رونالدو.. حلم بـ 117 مليون يورو

روما (أ ف ب)

«رونالدو، تحقق الحلم» أو «انييللي (رئيس يوفنتوس) حقق صفقة العمر»، إلى عناوين أخرى أطلت بها الصحف الإيطالية أمس، معلنة قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس منتقلاً من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو، وكتبت «لا ريبوبليكا» في صفحتها الأولى «كريستيانو رونالدو في يوفنتوس: حلم بـ 117 مليون يورو».

واجتاحت حمى هذه الصفقة الكرة الإيطالية وقالت «كورييري ديلا سيرا» غداة عملية انتقال رونالدو من ريال مدريد، حيث أمضى تسعة مواسم إلى يوفنتوس «رونالدو، الحلم يتحقق»، وأضافت: «حصلت الشرارة، والآن دعونا نستغل ذلك»، وتابعت: «كنا نجده شخصاً سمجاً، لقد كان كذلك بتصرفاته المتعجرفة، عبر لقطاته عندما كان يستعرض عضلاته. لكن الملعب بأكمله صفق له عندما قام بضربة مقصية في منتهى الروعة ليسجل هدفاً تاريخياً في مرمى الحارس الأسطوري جانلويجي بوفون في دوري أبطال أوروبا أبريل الماضي. حينها أدركنا أن هذه الروعة يجب أن تكون لنا». أما صحيفة «لا ستامبا» التي تملكها شركة فيات أكبر المساهمين في نادي يوفنتوس أيضاً فقالت: «العالم بأجمعه سيتابعنا»، في حيت اعتبرت «ال ميساجيرو» بأن «انييللي رئيس يوفنتوس حقق صفقة القرن» من خلال التعاقد مع رونالدو الذي حاز خمس كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم. وأضافت: «الحلم الذهبي أصبح حقيقة. ها هو كريستيانو رونالدو، الرمز الجديد ليوفنتوس». ومن شأن قدوم النجم البرتغالي رفع أسعار حقوق النقل التلفزيوني للدوري الإيطالي الذي عاش في ظل البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى وتحديداً إنجلترا وإسبانيا، بحسب أحد الاختصاصيين في هذا المجال.

وقال لوتشيو لامبرتي أستاذ الفنون التطبيقية في ميلانو: «يكفي التفكير بأنه يملك 300 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي وهو معروف في كل أصقاع الأرض وهو أحد أكثر خمسة أشخاص شهرة على الصعيد العالمي. هذا يكفي للقول عن وجود ثمة تأثيرات إيجابية لا تتعلق بيوفنتوس فحسب، بل بالكرة الإيطالية على العموم». وسيخضع رونالدو للفحص الطبي الروتيني الاثنين المقبل قبل أن يقدم رسمياً لوسائل الإعلام خلال عرض ضخم سينظم في ملعب يوفنتوس.

وتوجه ثنائي فريق يوفنتوس باولو ديبالا وسامي خضيرة، اللذان زاملا رونالدو في ريال مدريد، لوسائل التواصل الاجتماعي للترحيب بزميلهم الجديد، وقال خضيرة: «حظينا بوقت رائع سوياً في ريال مدريد، لا يمكنني الانتظار للعمل معك مرة أخرى! يوم مميز ليوفنتوس».

وتفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع ارتفاعه سعر سهم يوفنتوس في بورصة ميلانو بشكل كبير بعد الإعلان عن الصفقة، وبحلول موعد الإغلاق ارتفع السهم بنسبة 6 في المئة، ليصل إلى ما يقرب من 9. 0 يورو، من 836. 0 في افتتاحية اليوم. وكتب رونالدو خطاباً مفتوحاً يوجه من خلاله الشكر لجماهير ريال مدريد، حيث تم نشره على الموقع الرسمي للنادي الإسباني، وقال رونالدو في خطابه:«تلك السنوات في ريال مدريد، وفي مدينة مدريد، ربما كانتا الأسعد في حياتي». وأضاف:«أحمل فقط مشاعر امتنان هائلة لهذا النادي، للجماهير وللمدينة. يمكنني فقط أن أشكرهم على المودة التي حظيت بها»، وتابع:«ولكن، أعتقد أن الوقت حان لبدء مرحلة جديدة في حياتي ولذلك طلبت من النادي الموافقة على رحيلي. وأطلب من الجميع، خاصة من المتابعين، أن يتفهموا هذا».

ووجه رونالدو الشكر لزملائه، ولرئيس النادي، ومجلس الإدارة، وكافة العاملين بالنادي مضيفاً:«لقد غزا ريال مدريد قلبي»، ووقع رونالدو بنفس الترحيب «هالا مدريد» الذي استخدمه للترحيب بالمشجعين قبل تسع سنوات مضت عندما تم تقديمه»، وأضاف:«القميص، شعار النادي، وملعب سانتياغو برنابيو سأظل أشعر أنها ملكي».