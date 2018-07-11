رونالدو.. حلم بـ 117 مليون يورو

روما (أ ف ب)
«رونالدو، تحقق الحلم» أو «انييللي (رئيس يوفنتوس) حقق صفقة العمر»، إلى عناوين أخرى أطلت بها الصحف الإيطالية أمس، معلنة قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس منتقلاً من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو، وكتبت «لا ريبوبليكا» في صفحتها الأولى «كريستيانو رونالدو في يوفنتوس: حلم بـ 117 مليون يورو».
واجتاحت حمى هذه الصفقة الكرة الإيطالية وقالت «كورييري ديلا سيرا» غداة عملية انتقال رونالدو من ريال مدريد، حيث أمضى تسعة مواسم إلى يوفنتوس «رونالدو، الحلم يتحقق»، وأضافت: «حصلت الشرارة، والآن دعونا نستغل ذلك»، وتابعت: «كنا نجده شخصاً سمجاً، لقد كان كذلك بتصرفاته المتعجرفة، عبر لقطاته عندما كان يستعرض عضلاته. لكن الملعب بأكمله صفق له عندما قام بضربة مقصية في منتهى الروعة ليسجل هدفاً تاريخياً في مرمى الحارس الأسطوري جانلويجي بوفون في دوري أبطال أوروبا أبريل الماضي. حينها أدركنا أن هذه الروعة يجب أن تكون لنا». أما صحيفة «لا ستامبا» التي تملكها شركة فيات أكبر المساهمين في نادي يوفنتوس أيضاً فقالت: «العالم بأجمعه سيتابعنا»، في حيت اعتبرت «ال ميساجيرو» بأن «انييللي رئيس يوفنتوس حقق صفقة القرن» من خلال التعاقد مع رونالدو الذي حاز خمس كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم. وأضافت: «الحلم الذهبي أصبح حقيقة. ها هو كريستيانو رونالدو، الرمز الجديد ليوفنتوس». ومن شأن قدوم النجم البرتغالي رفع أسعار حقوق النقل التلفزيوني للدوري الإيطالي الذي عاش في ظل البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى وتحديداً إنجلترا وإسبانيا، بحسب أحد الاختصاصيين في هذا المجال.
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وتوجه ثنائي فريق يوفنتوس باولو ديبالا وسامي خضيرة، اللذان زاملا رونالدو في ريال مدريد، لوسائل التواصل الاجتماعي للترحيب بزميلهم الجديد، وقال خضيرة: «حظينا بوقت رائع سوياً في ريال مدريد، لا يمكنني الانتظار للعمل معك مرة أخرى! يوم مميز ليوفنتوس».
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ووجه رونالدو الشكر لزملائه، ولرئيس النادي، ومجلس الإدارة، وكافة العاملين بالنادي مضيفاً:«لقد غزا ريال مدريد قلبي»، ووقع رونالدو بنفس الترحيب «هالا مدريد» الذي استخدمه للترحيب بالمشجعين قبل تسع سنوات مضت عندما تم تقديمه»، وأضاف:«القميص، شعار النادي، وملعب سانتياغو برنابيو سأظل أشعر أنها ملكي».