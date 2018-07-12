المونديال في مثل هذا اليوم 12 يوليو.. لقب أول لـ «الديوك»



تاريخ النشر: الخميس 12 يوليو 2018 في مثل هذا اليوم من عام 1998، حقق المنتخب الفرنسي لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عندما تغلب على المنتخب البرازيلي بثلاثية نظيفة، في البطولة التي أقيمت في فرنسا قبل 20 عاماً. وكان المنتخب البرازيلي هو المرشح الأبرز لنيل اللقب بفضل النجوم الذين كان يضمهم، على رأسهم المهاجم البرازيلي رونالدو وبيبيتو وروبيرتو كارلوس وغيرهم من اللاعبين، بينما كانت أسماء لاعبي المنتخب الفرنسي غير معروفة على الساحة العالمية، قبل أن ينطلق هذا الجيل ويحقق كل شيء في طريقة بداية من كأس العالم وأمم أوروبا وكأس القارات، وترافق ذكرى تتويج الديوك اليوم بوصولهم إلى نهائي البطولة 2018 أمس الأول بالفوز على بلجيكا بهدف.