مبابي: حلم العمر والمستقبل

سان بطرسبرج (د ب أ)
أكد كيليان مبابي نجم هجوم المنتخب الفرنسي، أنه لم يكن يتخيل حتى في أفضل أحلامه أن يتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وقال مبابي في تصريحات بعد المباراة: حتى في أفضل أحلامي، لم أتخيل هذا، إنه حلم العمر، وحلم المستقبل.
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وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأ اللاعبين شخصياً، وقال: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاء لرؤيتنا، البلد كله معنا، نحن جميعاً معاً في هذه المهمة.
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وأوضح زميله بنيامين بافارد: نستحق الفوز في هذا اللقاء بكل تأكيد، كنا سعداء جداً في غرف تغيير الملابس، نعرف جيداً أن أمامنا لقاء مهما يجب أن نستعد له جيداً، سنبذل كل ما بوسعنا لكي نفوز. استطعنا كفريق إيقاف اللاعب الكبير والخطير إيدن هازارد، هذا ليس أوان الفرحة، علينا الفوز في النهائي أولاً.