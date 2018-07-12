مبابي: حلم العمر والمستقبل

سان بطرسبرج (د ب أ)

أكد كيليان مبابي نجم هجوم المنتخب الفرنسي، أنه لم يكن يتخيل حتى في أفضل أحلامه أن يتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال مبابي في تصريحات بعد المباراة: حتى في أفضل أحلامي، لم أتخيل هذا، إنه حلم العمر، وحلم المستقبل.

وقال مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي: ما زالت أمامنا خطوة واحدة إضافية، ولكننا نفتخر بما حققناه حتى الآن، في غرف تغيير الملابس، كان ديدييه ديشامب المدير الفني للفريق سعيداً، كنا جميعاً سعداء، وعانق بعضنا.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأ اللاعبين شخصياً، وقال: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاء لرؤيتنا، البلد كله معنا، نحن جميعاً معاً في هذه المهمة.

وأضاف: كان من الصعب اللعب أمام فريق منظم يلعب بشكل جماعي رائع، كنا متحدين وأقوياء، ولم نترك لهم المسافات، سنحاول الفوز بلقب هذا المونديال، علينا أن نستعد لذلك جيداً، سيكون لقاء كبيراً وتاريخياً يوم الأحد، أعطينا كل ما لدينا في هذا اللقاء، ولم يكن لنا خيار غير ذلك لكي نفوز، ونحافظ على تقدمنا، لم يبق سواء لقاء وسنحاول العودة بالكأس.

وأوضح زميله بنيامين بافارد: نستحق الفوز في هذا اللقاء بكل تأكيد، كنا سعداء جداً في غرف تغيير الملابس، نعرف جيداً أن أمامنا لقاء مهما يجب أن نستعد له جيداً، سنبذل كل ما بوسعنا لكي نفوز. استطعنا كفريق إيقاف اللاعب الكبير والخطير إيدن هازارد، هذا ليس أوان الفرحة، علينا الفوز في النهائي أولاً.