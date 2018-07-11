جمعَ القرويونَ الفلاسفةَ في أكياس الشعير المسوَّس الفارغة. كانت أكياس شعيرِ علفٍ. الفلاسفة أناس ذميمون ولسانهم طويل، لقد أفسدوا الحياة الهانئة بأسئلتهم الكثيرة اللّجوجة، وبأجوبتهم الغامضة التي لن نربح منها سوى أسئلة أخرى محيّرة للغاية، كألغاز بلا حلّ لا تصلح حتى للتسلية.
قبل قدوم الفلاسفة إلى هذه القرية، واحد تلو الآخر، كانت الأمطار تهطل في موعدها، والمحصول كان يأتي وفيرًا، بل كل سنة كان يأتي أوفر من كل السنوات التي سبقتها. كانت الخيول تصهل وتحمحم كل مساء في الحصيدة اللامتناهية، والدجاجة تبيض بيضتين كل يوم، واحدة صباحًا والأخرى مساءً، والبطاطا كانت حقًا بحجم بطيخة صغيرة.
ماذا جنت القرية من الفلسفة الآن؟ سوى موسم الجفاف الطويل هذا؟
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قال زعيم القرية: اقذفوا الأكياس واحدًا بعد واحد داخل الشاحنة، وعقد يديه خلف ظهره، وقد ارتسمت على وجهه المتغضن كجذع شجرةٍ هرمة ملامح الوقار والجد والجَلَد في الأزمات. تطوع الرجال كلهم كي يصنعوا صفًّا من الحمّالين الأقوياء، الأولُ يحمل الكيس من الأرض إلى ظهره ويناوله لصاحبه الذي على شماله، وصاحبهُ يناوله لصاحبه الآخر الذي على شماله، في سلسلة طويلة من الرجال، وهكذا حتى يصل الفيلسوف داخل الكيس إلى الشاحنة.
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