95 لاعباً ولاعبة يتنافسون على ألقاب النسخة الثالثة

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» ، تنطلق بعد غد في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية النسخة الثالثة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للتزلج الاستعراضي على الجليد.

وتقام البطولة «التي تستمر حتى السبت المقبل» بإشراف ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات.

ويتم تنظيم الكأس بشكل سنوي من قبل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الرياضات الجليدية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للتزلج وبرعاية كل من «أنا زهرة» و«مجلة ماجد» الشريكين الإعلاميين للكأس ومستشفى هيلث بوينت راعي الخدمات الصحية والطبية للكأس.

وللعام الثالث على التوالي تستهل الأكاديمية أجندتها السنوية للأحداث بتنظيم هذا الحدث النوعي شديد الأهمية، خاصة أن الكأس تعد بطولة دولية معترف بها من قبل الاتحاد الدولي للتزلج، كما أنها البطولة الأولي للتزلج الاستعراضي في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي جعل الكأس محط أنظار قطاع عريض من الجمهور المحلي والإقليمي في ظل الاهتمام المتنامي الذي لاقته الرياضات الجليدية خلال الأعوام الماضية.