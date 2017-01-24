مقتل 36 «داعشياً» وإصابة 20 آخرين في أفغانستان



تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017 كابول (د ب أ) قتل 36 مسلحا على الأقل من عناصر تنظيم «داعش» وأصيب حوالي 20 آخرين، خلال عمليات جرت في إقليم «كابول» جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء يوم أمس. وقالت وزارة الدفاع أن المسلحين قتلوا أو أصيبوا خلال العمليات التي جرت في منطقتي «خاك إي أفغان» «شيلامزوي». وتابعت الوزارة أن 37 مسلحا قتلوا، بشكل إجمالي، خلال العمليات التي نفذتها بشكل مشترك القوات الأفغانية وتم اعتقال اثنين آخرين على الأقل. وأضافت الوزارة أن مسلحا على الأقل قتل، خلال عملية منفصلة جرت في منطقة «أرغنداب» في إقليم زابول. وتم اعتقال مسلحين خلال العمليات التي جرت في منطقة «شينداند» بإقليم هيرات، حسب الوزارة.