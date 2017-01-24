تركيا: تحييد 142 من «العمال الكردستاني» في ديار بكر

ديار بكر (د ب أ)

أعلنت ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا أمس، تحييد 142 من عناصر منظمة «حزب العمال الكردستاني» خلال عمليات أمنية جرت العام الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء. جاء ذلك في بيان نشرته الولاية حول العمليات الأمنية التي نفذتها قوات الدرك والشرطة ضد عناصر المنظمة الانفصالية في 2016. وذكر البيان أن القوات الأمنية في الولاية تمكنت خلال العام الماضي من تحييد 142 إرهابياً، بينهم 12 تم القبض عليهم أثناء العمليات، إلى جانب 6 آخرين سلموا أنفسهم طواعية. وأضاف البيان أن قرابة 480 عملية أمنية تم تنفيذها ضد عناصر المنظمة خلال 2016، بينها 161 للقبض على أشخاص، و172 لمصادرة أسلحة وذخيرة ومستلزمات، و91 للبحث عن متفجرات، و35 عملية اشتباكات مباشرة. وصادرت قوات الأمن في نفس العام 318 بندقية مختلفة و356 قنبلة يدوية الصنع و7 قذائف صاروخية و199 ألفاً و519 كيلوجراماً من المواد التي تستخدم في صناعة القنابل، إلى جانب كميات ضخمة من الذخيرة، بحسب البيان ذاته. كذلك جرى خلال الفترة نفسها، توقيف 6 آلاف و990 شخصاً خلال أحداث الإرهاب وتم إصدار قرارات حبس بحق 615 منهم من قبل الجهات العدلية.

وأكدت الولاية في ختام البيان، عزمها على «مواصلة عملياتها ضد قوى الإرهاب في شتى صوره».

يلدريم: تعديل الدستور سيعزز نفوذ تركيا عالمياً

أنقرة (وكالات)

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: إن تعديل دستور البلاد الذي ينقل نظام الحكم من البرلماني الحالي إلى الرئاسي سيعزز «نفوذ تركيا على المستوى العالمي وسيسهم في تقوية موقعها الاقتصادي والسياسي». وأضاف يلدريم في كلمة أمام اجتماع مسؤولي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أمس، أن التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان التركي الأسبوع الماضي «سيحقق أيضا الاستقرار والسلام الدائمين في تركيا» متوقعاً أن يكون موعد عرض التعديل على استفتاء شعبي بداية أبريل المقبل. واعتبر أن «قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد ساهمت بتعزيز نفوذها إقليمياً».