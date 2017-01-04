حمد بن دلموك يتصدر قائمة الأبطال

دبي (الاتحاد)

شهدت مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم إقامة 7 سباقات من جملة سباقاتها الـ 28 هذا الموسم، والتي خصصت لمختلف الفئات، كما استضافت المدينة 8 سباقات تأهيلية لمسافة 80 و40 كم، ويقف الفارس الشاب حمد بن دلموك آل مكتوم في صدارة الفرسان الفائزين في المدينة، حيث سجل الفوز مرتين، الأول في سباق كأس جميرا لمسافة 120 كلم، والذي أقيم بمشاركة 150 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات بالدولة، وقطع المسافة على صهوة الجواد «صميم» لإسطبل لإسطبلات «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 4.20.58 ساعات.

ونال الشيخ حمد بن دلموك لقب كأس الصفوح لمسافة 120 كم الذي أقيم بمشاركة 117 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة، على صهوة الجواد «رعود» لإسطبلات «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 4.33.21 ساعات.

وتوزعت بقية ألقاب السباقات على منذر أحمد البلوشي، الذي توج بلقب سباق تحدي سيح السلم لمسافة 100 كيلومتر، لإسطبلات ند الشبا، بعد أن قطع المسافة الكلية للسباق في زمن قدره 3:53:59 ساعات بمعدل سرعة قياسي بلغ 31.05 كم/‏‏‏‏ ساعة.

وتوّج الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، بلقب سباق كأس الوصل المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 100 كيلومتر، والذي أقيم بمشاركة 60 فارساً وفارسة، وقطع المسافة الكلية على صهوة الجواد القوي «زلزال» لإسطبلات «إس إس» بزمن قدره 4:06:49 ساعات، وبمعدل بلغ 29.81 كم/‏‏‏ساعة.

وكسب الفارس راشد سعيد الكمدة سباق المرموم لمسافة 119 كلم، المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، بمشاركة 170 فارساً وفارسة، وقطع المسافة على صهوة صهوة الجواد «لوكيليا ستاروود» لإسطبل الكمدة، مسجلاً زمناً قدره 4.36.45 ساعات. وتوج الفارس عبد الله غانم المري بلقب سباق يوم الشهيد المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كيلومتر، والذي أقيم ضمن احتفالات البلاد بيوم الشهيد، ونجح المري في الفوز باللقب بعد أن قطع المسافة على صهوة «رزام» من إسطبلات زعبيل بزمن قدره 3:27:30 ساعة. ونال الفارس غيث عبد الواحد خميس لقب سباق كأس الفهيدي للقدرة لمسافة 120 كم الذي أقيم بمشاركة 228 فارساً وفارسة، المسافة على صهوة الجواد «دليفي» لإسطبل «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 4.45.09 ساعات.