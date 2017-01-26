مجلس الوزراء يشيد بانتصارات المخا

عدن (الاتحاد، وكالات)

أشاد مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماعه أمس في عدن، برئاسة أحمد عبيد بن دغر بالانتصارات العسكرية التي حققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم طيران التحالف العربي في مدينة وميناء المخا، ورفع تهانيه إلى الرئيس عبدربه منصور هادي وكافة أبناء الشعب الذي يمضي بعزيمة وثبات نحو بناء الدولة الاتحادية التي تضمن تحقيق العدالة والمساواة والتنمية.

وقال بن دغر، «على الرغم من أننا نعيش أصعب المراحل التي يعاني فيها أبناء اليمن، إلا أننا نفخر بالانتصارات العسكرية التي تحققت في المخا، الأمر الذي مكن الشرعية من إحكام السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي».

وأضاف «يسعدنا اليوم أن نحتفل بانتصارين، الانتصار العسكري، وانتصار تجلي الحكمة اليمنية التي تمثلت في مخرجات الحوار الوطني الشامل، الذي يصادف الذكرى الثالثة لوثيقة إنجازها قبل أن ينقلب الحوثي وصالح عليها وعلى الدستور والجمهورية».

وأكد المجلس ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تلبي تطلعات الشعب في التغيير المنشود وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وإرساء قواعد الأمن والسلام والتقدم وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية، واعتبر أن تنفيذ مخرجات المؤتمر خيار لا رجعة عنه، وصولاً إلى بناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على العدالة والمساواة ومبادئ القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، وتحقيق تنمية مستدامة للشعب ككل.

وتابع مجلس الوزراء عملية صرف رواتب القطاع المدني في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، وأكد ضرورة بحث حلول فعلية لإنهاء أزمة المشتقات النفطية والكهرباء. ووجه الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومجلس تنسيق المساعدات الخليجية والهلال الأحمر الإماراتي والسعودي والقطري والبحريني والكويتي ولجنة الإغاثة العليا بالكويت.