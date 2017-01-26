بدء عزل الحديدة تمهيداً لتحريرها من «الانقلابيين»

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

واصلت قوات الشرعية اليمنية بدعم من الغطاء الجوي لـ«التحالف العربي» أمس تقدمها لفرض السيطرة على كامل أجزاء مدينة وميناء المخا الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز العقيد منصور الحساني إن القوات المدعومة من المقاومة الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وتمكنت من تحرير معسكر الدفاع الجوي ومنطقة المحجر الجديدة في الجهة الشرقية للمخا المتاخمة من جهة الشمال لمحافظة الحديدة، لافتا إلى مقتل 10 انقلابيين على الأقل.

وشنت المليشيات الانقلابية حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من أهالي المخا النازحين إلى بلدة الموزع والتي قصفتها مقاتلات «التحالف» مستهدفة مواقع وأهداف للانقلابيين في مفرق المخا وجبل النار ومحيط معسكر خالد، حيث دمرت معدات ومركبات عسكرية. كما قتل 7 انقلابيين وأصيب 17 آخرون باشتباكات مع قوات الجيش والمقاومة في بلدة مقبنة المتاخمة لشمال شرق المخا.

وأعلنت قيادة محور تعز مقتل 9 من عناصر المليشيات وإصابة 12 آخرين، في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة في مختلف جبهات القتال في تعز. كما قتل 3 انقلابيين على الأقل وجرح آخرون في ثلاث هجمات منفصلة للمقاومة في الحديدة التي باتت بميناءيها الحيويين، الحديدة والصليف، هدفاً وشيكاً لقوات الشرعية و«التحالف» بعد استكمال تطهير المخا من بقايا المليشيات.

وشن طيران «التحالف» أربع غارات على معسكر وموقع للانقلابيين في ميناءي الحديدة والصليف، قبل أن ينفذ لاحقا ضربات نوعية على جسور حيوية في محافظات مجاورة مرتبطة بالعاصمة صنعاء بينها جسر في بلدة بني سعد بمحافظة المحويت ما أدى لانقطاع الطريق الذي يمر إلى الحديدة، وجسر في منطقة شرس يعد طريقا حيويا يربط بين صنعاء والحديدة عبر محافظة حجة، وجسر في محافظة عمران التي تعد معبرا مهما إلى الحديدة من صنعاء وصعدة المعقل الرئيس للانقلابيين.