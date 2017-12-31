أتلتيكو يهزم الأهلي في احتفالية «السلام ضد الإرهاب»

القاهرة (د ب أ)

أبدى دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول بنادي أتلتيكو مدريد، سعادته بالمشاركة في المباراة الودية التي جمعت فريقه بالنادي الأهلي، وأكد إنها مباراة ذات رسالة سامية.

وفاز أتلتيكو مدريد على الأهلي 3 /&rlm&rlm 2 خلال المباراة الودية ضمن احتفالية القلعة الحمراء التي حملت عنوان «السلام ضد الإرهاب» والتي شارك بها عدد من نجوم كرة القدم العربية.

وأكد سيميوني: «أن المنافسة كانت قوية للغاية في المباراة، وأن اللاعبين اللذين شاركوا مع الأهلي لعبوا بشكل جيد خلال الشوط الأول، حيث سددوا العديد من الكرات باتجاه المرمى».

وأضاف:«لعب أتلتيكو بشكل متباين خلال الشوطين، حيث لم يظهر الفريق بمستواه المعهود في الشوط الأول، ولكنه استعاد نشاطه وظهر بشكل أفضل بكثير في الشوط الثاني».