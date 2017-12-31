  • الاثنين 13 ربيع الآخر 1439هـ - 01 يناير 2018م
إرسالاً
قراءة
تعليقا

الشلهوب والراهب والمولد شاركوا في المباراة

أتلتيكو يهزم الأهلي في احتفالية «السلام ضد الإرهاب»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 01 يناير 2018

القاهرة (د ب أ)

أبدى دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول بنادي أتلتيكو مدريد، سعادته بالمشاركة في المباراة الودية التي جمعت فريقه بالنادي الأهلي، وأكد إنها مباراة ذات رسالة سامية.

وفاز أتلتيكو مدريد على الأهلي 3 /&rlm&rlm 2 خلال المباراة الودية ضمن احتفالية القلعة الحمراء التي حملت عنوان «السلام ضد الإرهاب» والتي شارك بها عدد من نجوم كرة القدم العربية.

وأكد سيميوني: «أن المنافسة كانت قوية للغاية في المباراة، وأن اللاعبين اللذين شاركوا مع الأهلي لعبوا بشكل جيد خلال الشوط الأول، حيث سددوا العديد من الكرات باتجاه المرمى».

وأضاف:«لعب أتلتيكو بشكل متباين خلال الشوطين، حيث لم يظهر الفريق بمستواه المعهود في الشوط الأول، ولكنه استعاد نشاطه وظهر بشكل أفضل بكثير في الشوط الثاني».

وأشار سيميوني إلى أنه كان يثق في قدرة فريقه الهجومية على تسجيل الأهداف رغم تأخر فريقه بهدفين، حيث قال:«سنحت لأتلتيكو العديد من الفرص في الشوط، وتمكن من استغلالها حيث سجل ثلاثة أهداف». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 