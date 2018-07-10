القاهرة: اعتقال رئيس مصلحة الجمارك بتهمة تلقي رشاوى

القاهرة (رويترز)

اعتقلت السلطات المصرية أمس، رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم للاشتباه في تقاضيه رشاوى مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان «إن عبد العظيم وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة على بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين». وأضاف من دون أن يحدد البضائع المهربة أو قيمة الرشا أن القضية ستحال إلى النائب العام، دون أن يحدد العقوبة المحتملة.

وكان تم تعيين جمال عبد العظيم رئيسا لمصلحة الجمارك في مايو الماضي. وكان قبل ذلك رئيسا للإدارة المركزية لجمارك ميناء بورسعيد (شمال). وأحالت هيئة الرقابة الإدارية للنيابة العامة قضايا فساد بحق أفراد في مجال التجارة والسلع، بينهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومسؤولون آخرون بوزارة التموين.