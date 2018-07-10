«الاتحادي» يشارك باجتماع الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالقاهرة

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الـ 36 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المقرر عقده في مصر يومي 11 و12 يوليو. وسيتم خلال الاجتماع الذي يمثل الأمانة العامة فيه الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة جابر محمد الزعابي المصادقة على مشروع الميزانية المالية للعام الجاري 2018، واعتماد الحساب الختامي والتقرير السنوي لنشاط الجمعية للعام الماضي 2017، بجانب تحديد موعد ومكان الاجتماع القادم للجمعية، والنظر في طلبات مقدمة للانضمام للجمعية.

وتستعرض الأمانة العامة للمجلس مذكرة حول مواضيع الاجتماع القادم للجمعية تتضمن مقترحات حول مواضيع الاجتماع القادم، وتطوير كفاءة العاملين في البرلمانات وإدارة الجلسات العامة للبرلمانات، ودعم وتطوير عمل اللجان وتعزيز التبادل الفني والمعرفي بين البرلمانات ومجالس الشورى العربية، فضلاً عن تقديم دراسة تتعلق بميزانية الجمعية.