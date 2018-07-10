«السلطة» ترحب بمبادرة صينية بديلاً لـ «صفقة القرن»

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، جمال إبراهيم (رام الله، غزة، عمان)

رحب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، أمس، بالمبادرة الصينية التي يمكن أن تفتح الطريق أمام حل دولي متعدد الأطراف للقضية الفلسطينية. وأشار في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، إلى أن المبادرة ستشكل بديلاً عما يسمى «صفقة القرن»، التي انهارت عملياً بسبب الرفض الفلسطيني والعربي والدولي.

وشدد على ضرورة المرور بفترة من الصمود والمواجهة، حتى يتم وضع الإطار الدولي الجديد الذي سيضمن الحق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود 67 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح شعث أن المبادرة الصينية تتضمن البنود التالية، وهي «ترسيخ حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية جديدة، ودعم مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام الذي ينهي فوراً بناء المستوطنات الإسرائيلية، ويتضمن تطبيق تدابير فورية لمنع العنف ضد المدنيين، ويدعو إلى الاستئناف المبكر لمحادثات السلام، وتنسيق الجهود الدولية لوضع تدابير تعزيز السلام تستتبع مشاركة مشتركة في وقت مبكر، وتعزيز السلام من خلال التنمية والتعاون بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، تصعيد الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة عمليات الاقتحام الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، وقالت في بيان إن هذه الاقتحامات امتداد للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال على القدس المحتلة بأرضها ومقدساتها، والهادفة إلى استكمال عمليات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وتهويدها وتهجير سكانها بشكل قسري، وتكريس تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً، ريثما يتم تقسيمه مكانياً». وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات الاستفزازية.

ميدانياً، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، أمس، بشكل محدود في أراضي شرق مخيم البريج في قطاع غزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستضيق الخناق على«حماس»، وتغلق معبر كرم أبو سالم التجاري الرئيس مع قطاع غزة حتى إشعار آخر، كما ستكون هناك خطوات إضافية رداً على الحرائق التي نشبت في المزارع الإسرائيلية بسبب الطائرات الورقية والبالونات التي تطلق من قطاع غزة وتحمل مواد حارقة. فيما حملت «حماس» إسرائيل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لقرارها.

وأعلنت الهيئة الفلسطينية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار عن انطلاق رحلة بحرية ثانية اليوم الثلاثاء من مرفأ غزة البحري في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي.