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دانت هجوم القصيم وأكدت تضامنها مع السعودية حكومة وشعباً

الإمارات: الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة المملكة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يوليو 2018

أبوظبي، عواصم (وام ووكالات)

دانت الإمارات العربية المتحدة بشدة، أمس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة الضبط الأمني في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، أمس الأول، وأسفر عن استشهاد رجل أمن وأحد المقيمين في المملكة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان «إن الإمارات، إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، لتؤكد دعمها القوي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة».

وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب المملكة العربية السعودية وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم والأعراف الإنسانية والدينية. كما عبرت في ختام بيانها عن تعازي الإمارات لعائلة الشهيد ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وأمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وبالتوازي، دانت مملكة البحرين بشدة حادث إطلاق النار في القصيم، مشددة على وقوفها في صف واحد مع السعودية وتضامنها التام معها في الحرب ضد كل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقالت في بيان «إن مملكة البحرين، إذ تعرب عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي الضحيتين جراء العمل الإرهابي الجبان، فإنها تشيد بالجهود الكبيرة والدؤوبة التي تقوم بها أجهزة الأمن السعودية لأجل استتباب الأمن وترسيخ السلم والاستقرار في المملكة، وتجدد موقفها الثابت المناهض للعنف والإرهاب والذي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي والتنسيق المشترك للقضاء على الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والسلم الدوليين». ... المزيد
     
 