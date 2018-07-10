الإمارات: الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة المملكة

أبوظبي، عواصم (وام ووكالات)
دانت الإمارات العربية المتحدة بشدة، أمس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة الضبط الأمني في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، أمس الأول، وأسفر عن استشهاد رجل أمن وأحد المقيمين في المملكة.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان «إن الإمارات، إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، لتؤكد دعمها القوي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة».
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وبالتوازي، دانت مملكة البحرين بشدة حادث إطلاق النار في القصيم، مشددة على وقوفها في صف واحد مع السعودية وتضامنها التام معها في الحرب ضد كل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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