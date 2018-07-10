دينا محمود (لندن)

كشف موقع «مودرن دبلوماسي»، الإخباري المتخصص في تناول شؤون السياسة الدولية النقاب عن وجود أزمة مكتومة بين قطر والمغرب، على خلفية افتضاح أمر تورط النظام الحاكم في الدوحة في تقديم الدعم بشكل سري لجبهة «البوليساريو» التي تخوض صراعاً مريراً مع الرباط على منطقة الصحراء الغربية منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي.

وأكد الموقع في تقرير أن المساندة القطرية التي تتم في الخفاء للجبهة الانفصالية الرافضة لسيادة المغرب على الصحراء الغربية، تتناقض مع ما يبدو على السطح من تحسن ظاهري للعلاقات بين البلدين، لا سيما بعد توقيعهما 12 اتفاقية للتعاون الثنائي قبل شهور قليلة في مجالات عدة، مشيراً إلى أن ذلك حدا ببعض المغاربة إلى اعتبار دعم الدوحة غير المشروع للبوليساريو طعنة في الظهر.

واعتبر أن التحقق من صحة الاتهامات الموجهة إلى «نظام الحمدين» بانتهاج سياسة مزدوجة على صعيد العلاقات مع المغرب، سيشكل وجهاً آخر من أوجه «النمط القطري من الدبلوماسية الذي يلقى انتقادات علنية»، والذي يقوم في بعض جوانبه على الحفاوة بالدول الغربية في الظاهر والإبقاء على العلاقات مع التنظيمات الإرهابية سراً في الوقت ذاته.

وأوضح التقرير أن التوتر نشأ في العلاقات المغربية القطرية منذ أبريل الماضي، عندما ظهرت للمرة الأولى على السطح الوثائق المتعلقة بالعلاقات القائمة بين أشخاص قطريين وجبهة البوليساريو، قائلاً إن هناك تقارير تظهر أن الدعم القطري السري لهذه الجبهة، يمثل جزءاً من محاولات الدوحة للدخول عنوة إلى الساحة الدبلوماسية في شمال أفريقيا. وأشار إلى ما تقدمه السلطات القطرية من دعمٍ للجماعات الإرهابية في ليبيا.