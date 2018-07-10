جورمان ينتقل إلى الاتحاد السعودي

الرياض (د ب أ)

أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده رسمياً مع اللاعب الأسترالي ماثيو جورمان لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، قادماً من سوون سامسونج الكوري الجنوبي.

وذكر نادي الاتحاد في بيان عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي «تويتر»: «أنهى مجلس إدارة النادي برئاسة نواف بن ناصر المقيرن التعاقد رسمياً مع الأسترالي الدولي ماثيو جورمان للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بعد أن اجتاز الفحص الطبي».

وأضاف: «تم توقيع العقد مع اللاعب في مدينة دبي بحضور عضو المجلس المدير التنفيذي لكرة القدم خميس الزهراني وعضو مجلس الإدارة أمين الصندوق عبد الله كبوها ومدير الاحتراف محمد العماري واللاعب ووكيل أعماله».

ونشر النادي كذلك مقطع فيديو لمهارات اللاعب، وصورة للتيشيرت الذي سيرتديه اللاعب ويحمل رقم «5»، من دون الكشف عن قيمة التعاقد، بينما ذكرت تقارير صحفية سعودية أن جورمان سيحصل على 6ر1 مليون دولار في موسمين.