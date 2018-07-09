  • الثلاثاء 26 شوال 1439هـ - 10 يوليو 2018م

أشاد بإلإنجاز في الجولة الثانية لبطولة العالم لزوارق اكس كات

سلطان بن خليفة: قدرات أبطالنا تصنع دوماً الفارق

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يوليو 2018

ستريسا (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بما قدمته الأطقم والزوارق الإماراتية في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق اكس كات في مدينة ستريسا الإيطالية، وأكد سموه أن الإنجاز دوماً يقاس بقدرات الأبطال وقدرات أبطالنا عالية وقدرتهم على التميز التي تصنع الفارق دوماً لمصلحة رياضة الإمارات في البطولات البحرية.

وحلق أبطال الإمارات بالألقاب والمراكز الأولى في السباق الثاني، حيث حل زورق شرطة دبي بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي في المركز الأول، وجاء في المركز الثاني والوصافة زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، وحل ثالثاً أوف شور 222 الإيطالي بقيادة جيوفاني كاربتيلا ودارين نلسون، وحل زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري في المركز السادس أيضاً.

وكانت الزوارق الثلاثة الأولى قد سجلت المراكز نفسها في السباق الرئيس الأول للمنافسة، ليأتي ترتيب السباق الثاني من دون أي تغيير ملحوظ من خلال المراكز الأولى على المنصة، وبهذه النتيجة وصل زورق شرطة دبي إلى النقطة رقم 140 في صدارة الترتيب العام للمنافسة، بينما ينافسه في المركز الثاني زورق أوف شور 222 برصيد 92 نقطة، وزورق أبوظبي 4 برصيد 82 نقطة، ولتنتقل إثارة البطولة والمنافسة إلى الجولة المقبلة والثالثة في الصين سبتمبر المقبل.

وهنأ سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي، أبناء الإمارات على التفوق والصعود لمنصة التتويج، مشيداً بأداء زورق شرطة دبي وما قدمه من تميز في البطولة، بالإضافة إلى تفوق «أبوظبي 4» والذي حل وصيفاً في كلا السباقين، وأكد أن ما قدمه زورق أبوظبي 4 كان أداء مثالياً، وقال: «شارك فالح وشون معاً في الجولة الماضية للمرة الأولى رسمياً في الفجيرة، وحصدا النتيجة المثالية والأروع في الجولة الثانية معاً من البطولة بإحراز المركز الثاني مرتين في كلا السباقين، زورق أبوظبي لم يقدم النتيجة الأفضل له فقط، وإنما قدم نفسه أيضاً كمنافس قوي على اللقب العام للموسم، حيث وصل الآن إلى المركز الثالث». وأضاف: «سيكون لزورق أبوظبي 4 كلمة أفضل وأداء منتظر في الجولات المقبلة ونثق بأنه سيكون قادراً على أن يزاحم المتصدر حالياً زورق شرطة دبي على المراكز الأولى، خاصة مع ما يقدمه من مستويات فنية عالية في البطولة».

وعبر الرميثي أيضاً عن السعادة الكبيرة لأن يكون التقدم والتفوق حليفاً لزوارق الإمارات في ستريسا، لا سيما وأن المنافسة العالمية قد سجلت الحضور الأفضل والأكبر للزوارق الإماراتية وقال: مشاهدة التفوق الصريح للشباب الإماراتي في المدينة الأوروبية مكسب كبير لنا نفخر به كثيراً، حيث إن الجميع تابع وشاهد المنافسة واستمتع بما يقدمه أبناؤنا من مستوى عالٍ، عشنا أياماً جميلة في هذه الجولة وكان التمثيل الرياضي للإمارات طيلة الأيام الثلاثة مهماً جداً، خاصة مع ما كنا نشاهده من تفاعل للجمهور والشارع الرياضي مع الفرق الإماراتية والتعرف على الإعدادات الخاصة بالمنافسة، وأيضاً التعرف أكثر على مشاركة زوارق الإمارات وحضورها في البطولة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 