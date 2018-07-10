3 برونزيات لمنتخب القوى في انطلاقة «غرب آسيا»

عمان (الاتحاد)

حصد منتخبنا الوطني لألعاب القوى 3 ميداليات برونزية في اليوم الافتتاحي لبطولة غرب آسيا بنسختها الثالثة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان حالياً، عن طريق علياء سعيد في 5 آلاف متر جري، ومبارك المراشدة في 10 آلاف متر جري، وميرة المازمي في المشي 10 آلاف متر. ويشارك منتخبنا في هذه البطولة بـ 16 لاعباً، ويتنافس مع 12 دولة في 23 مسابقة تشمل الميدان والمضمار لفئتي الرجال والسيدات، وتقام البطولة برعاية الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وتختتم غداً.

وجاءت أولى الميداليات، عبر علياء محمد سعيد في سباق 5 آلاف متر جري وسط منافسة شرسة من منافسيهما الأوائل، في حين نجح لاعبنا مبارك المراشدة في حصد البرونزية الثانية في سباق 10 آلاف متر جري، وفي منافسة دفع الجلة حل أحمد أحسن في المركز الرابع محققاً 16.14 متر، بفارق سنتيمتر واحد عن منافسه الكويتي ابراهيم الفضلي 16.15 متر الذي جاء ثالثاً وحصد البرونزية، وتأهل نصيب جمعة إلى نهائي مسابقة 100 متر عدواً. وأضافت لاعبتنا ميرة المازمي الميدالية البرونزية الثالثة، بعد أن حلت ثالثة في مسابقة 10 آلاف متر، ومن المقرر أن يشارك لاعبونا اليوم الثلاثاء «ثالث ايام البطولة» في مسابقات الوثب الثلاثي رجال والإطاحة بالمطرقة سيدات.

من جانبه، أشاد الدولي علي ياسين مدير اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى بالبداية التي شهدتها مسابقات اليوم الأول من البطولة، موضحاً أن إقامة هذه البطولة يأتي في إطار الخطة والبرنامج الزمني لاتحاد غرب آسيا لألعاب القوى للموسم الحالي 2018 ورغبة على مشاركة قوية، والعودة إلى الواجهة من جديد لهذه التظاهرة الرياضية لأم الالعاب.

وأكد أن أمانة اتحاد غرب آسيا والاتحاد الأردني لألعاب القوى ابديا تعاوناً كبيراً في الإعداد والتحضير للبطولة بما يسهم في إخراجها بأفضل صورة لأنها تمثل محطة مهمة للاختيار النهائي والاستعداد للمشاركة في دورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي تحتضنها مدينة جاكرتا الشهر المقبل، يذكر أن النسخة الأولى لبطولة غرب آسيا أقيمت بمدينة حلب السورية عام2010 فيما أقيمت النسخة الثانية بدبي عام 2012.