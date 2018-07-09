أبوظبي (الاتحاد)

اكتسحت المهرة «يارا» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، منافسيها بفارق 8,5 طول في سباق كأس الوثبة ستاليونز بري دو بورزنيل المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات الذي أقيم أمس الأول بمضمار بومبادور الفرنسي، تحت مظلة النسخة العاشرة من المهرجان العالمي، بالتزامن مع عام زايد، وتحت شعار «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

شارك في السباق البالغ طوله 1200 متر وجائزته 10 آلاف يورو، 9 خيول ناشئة، تستعد لدخول عالم النجومية في سباقات الخيول العربية الأصيلة.

ولم تجد «يارا» المنحدرة من نسل «سراب» والفرس «فزاعة» أي صعوبة لتحقيق فوزها الناجز، بأسلوب سهل، يؤكد نجوميتها كأحد الخيول التي ينتظرها مستقبل كبير في السباقات الكبيرة، وجاء فوز «يارا» التي يشرف عليها المدرب اس ار سيمون وبقيادة الفارس انطوني ديرل، بصورة ملفتة للأنظار، لتترك المركز الثاني كبطولة ثانية بين خمسة خيول، تنافست بقوة لاحتلال مركز الوصافة.

وبعد صراع عنيف نالت المركز الثاني بفارق نصف طول المهرة «فلرو دي فيالتيه» للنجيفي ريسنج، بإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة كلمنت كادريل، وحلت ثالثة «بريمير الموري» لرينيه لور كوخ، وبإشراف دي غوليمين، وبقيادة الكساندر جافلان.

وبفارق 1,5 طول حلت في المركز الرابع «مايسشوان دو بيول» لمارسيل ميزي، وبإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة ماريون لاناف، وحل خامساً «اوفيسر» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وبقيادة مكسيم فولون. ومن جهة أخرى، واصلت المهرة «هند» لـ«ياس» لإدارة سباقات الخيل مسلسل عروضها الجيدة، حين توجت بطلة لسباق 1300 متر، المخصص للخيول العربية، والذي أقيم يوم أمس الأول بمضمار دوندخت في هولندا.

وكانت المهرة البالغة من العمر أربع سنوات والمنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «جلببتيكا» قد حققت الفوز في سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري البان جامي) والذي أقيم بمضمار رويان الفرنسي يوم 13/‏‏5/‏‏2018، في أول مشاركة لها هذا الموسم. وتدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وترعى المهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري، ونيسان الشرق الأوسط المسعود للسيارات، ونيرفانا للسفريات والسياحة، ومزرعة الأول، وايكوي كير للخدمات البيطرية، وكافالوس لرعاية ومستلزمات الخيول، مجموعة تقنيات البيئة المستدامة وشركة حياتنا، والوثبة ستاليونز، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومشاريع العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وكابال، ومختبرات فاديا كرم لمستحضرات التجميل، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، والوثبة سنتر، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة رياضة المرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونادي أبوظبي للفروسية.