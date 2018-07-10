فريق الإمارات في «التوب 5»

أبوظبي (الاتحاد)

انضم الدراج النرويجي ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات إلى قائمة الخمسة الأوائل مجدداً، ليعبر خط النهاية محتلاً المركز الخامس خلال المرحلة الثانية في سباق تور دو فرانس، ووصل البطل الأوروبي إلى الجزء الأخير من السباق إلى جانب زملائه المتخصصين بسباقات السرعة، حيث قدموا أداء مميزاً في الكيلومتر الأخير.

وقد تشكلت المجموعة المنفصلة مبكراً، وتمكنت من البقاء في صدارة المجموعة الرئيسية وصولاً إلى 14 كم قبل خط النهاية. ومن جديد، بدأ دراجو المجموعة في احتلال مراكزهم وتجاوزا عدداً من المنعطفات القاسية أثناء اقترابهم من لا روش يور سون. واستطاع 9 دراجين تجنب الحادث الذي أسقط عدداً من الدراجين، بمن فيهم حامل القميص الأصفر الدراج فيرناندو جافيريا «فريق كويك-ستيب فلورز»، وذلك قبل كيلومترين من خط النهاية. وتمكن أخيراً بطل العالم بيتر ساجان «فريق بورا هانزجروي» من الفوز بالمرحلة، حيث انتزع القميص الأصفر الذي سيرتديه في المرحلة الثالثة.

وفي معرض حديثه عن المرحلة، قال كريستوف: «كنت في مركز متأخر، وأدركت أن عليّ التحرك لكنني لم أتمتع بالطاقة اللازمة للقيام بذلك. بذلت قصارى جهدي، ولو أنني تمتعت بقوة أكبر لاستطعت التنافس مع أفضل الدراجين، لكنني أفتقر إلى الطاقة واللياقة اللازمتين للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى. آمل أن أستعيد طاقتي وقوتي لاحقاً خلال الجولة».