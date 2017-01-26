الدورة الرابعة من مهرجان «خورفكان المسرحي» تنطلق غداً

عصام أبو القاسم (الشارقة)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنظم إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام، الدورة الرابعة من مهرجان خورفكان المسرحي، يوم غد الجمعة (27 يناير)، بمشاركة أكثر من 500 من فناني المسرح والأداء والرسم والاستعراضات والفنون الشعبية، سيقدمون عروضهم المتنوعة على مدار ساعات التظاهرة الفنية الأكبر في الشارقة، والتي تستمر منذ الساعة الثالثة عصراً إلى منتصف الليل.

وقال أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان، في مؤتمر صحفي، عقد نهار أمس بقصر الثقافة في الشارقة: «إن الدورة الجديدة من التظاهرة ستشهد العديد من الفعاليات، التي تمزج المسرح بأشكال متنوعة من فنون الأداء والاستعراض»، مشيراً إلى أن المهرجان يستكمل سعي الشارقة إلى تعزيز علاقة الجمهور بالمسرح. وتستهل فعاليات المهرجان بمسيرة حاشدة تنطلق من وسط المدينة، تتشارك في مسارها فرق الموسيقى وعروض العرائس والأداء، التي ستقدم وصلات فنية حية فوق مسارح محمولة على ناقلات متحركة.

وذكرت عائشة الحوسني، منسقة المهرجان، أن العروض التي ستقدم في المهرجان تمثل تعكس ثقافات بلدان عدة، منها الهند وأوزبكستان وتركيا وأثيوبيا.

من جانبها، تطرقت مريم المعيني إلى البرنامج المصاحب للمهرجان، والذي يشمل العديد من المسابقات، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفنانين المحليين والخليجيين سيلتقون الجمهور عبر برنامج «مسرح النجوم»، كما سيقدم بعضهم وصلات مسرحية مرتجلة مستندة إلى ثيمات وموضوعات اجتماعية.

ومن بين البرامج التي دأب المهرجان على تقديمها خلال سنواته الماضية ثمة مباريات مسرح الارتجال، إضافة إلى جملة من العروض المسرحية، التي يتم اختيارها لما حققته أصداء واسعة عند عرضها للمرة الأولى في الأنشطة، التي تنظمها إدارة المسرح سنوياً، مثل مهرجان المسرح المدرسي ومهرجان المسرحيات القصيرة ومهرجان المسرح الكشفي، وسواها من الأنشطة التي تعكس الدينامية العالية، التي يتحلى بها المشهد الفني في الشارقة.

وينظم المهرجان بهذا الشكل الفريد لينسجم مع جماليات المدينة الطبيعية، كما أن من بين ما يهدف إليه أن يتيح للجمهور تجربة للمشاهدة مغايرة لا تقتصر على لون محدد من الفنون، بل تشمل جميع الأشكال الإبداعية، الحديثة والشعبية.