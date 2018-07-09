مورينيو في دائرة الاتهام !

مراد المصري (دبي)

مازال المشهد عالقاً في الأذهان، حينما جلس البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الانجليزي يسرد سجل إخفاقات فريقه في السنوات الماضية، عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد إشبيلية الاسباني الفريق المتواضع، بعد أداء دفاعي عقيم لم يحسن استغلال قدرات لاعبيه فيه، ليعود اللاعبون أنفسهم ويتألقون في المونديال ويحرجون مدربهم الذي بات في دائرة الاتهام بسبب الاخفاقات.

وتألق نجوم مانشستر يونايتد في المونديال، وأثبتوا إنهم قادرون على تقديم المتعة، وتحقيق النتائج الايجابية على عكس ما يروج (السبيشل وان) عنهم، حيث نجد الفرنسي بول بوجبا والبلجيكي مروان فيلايني أكثر تحرراً وسعادة في صفوف منتخبي بلادهما، ويقدمان الإضافة على أرضية الميدان، ولمع ليندلوف مع المنتخب السويدي وأثبت إنه مدافع من طينة الكبار. وظهرت المواهب الشابة بقوة في صفوف منتخب إنجلترا من خلال جيسي لينجارد وراشفورد من دون إغفال الدور الذي يقوم به لاعب الخبرة آشلي يونج، ولعل الأبرز هو البلجيكي لوكاكو الذي تحول الى وحش كاسر حينما لقي المساندة المطلوبة من خط الوسط، عوضاً عن الكرات الطويلة، والحاجة للعودة للمساعدة في بناء الهجمات طوال الوقت مع اليونايتد.

ولعل تألق البلجيكي كيفن دي بروين أعاد ذكريات لمورينيو بعدما تخلى عنه حينما كان في صفوف تشيلسي ولم يؤمن بموهبته، كما دخل في صراع مع البلجيكي إدين هازارد الذي نصب له الكمين بالاتفاق مع زملائه من خلال النتائج السلبية للتخلص من جحيم المو.

وبينما تقترب فرنسا تدريجياً من حلم استعادة اللقب العالمي، فإن مارسيال يجلس وحيدا متأملاً كيف أهدر موهبته تحت قيادة مورينيو ليفوت على نفسه فرصة الوجود في صفوف المنتخب لصالح لاعبين نالوا فرصة المشاركة لدقائق أكثر، برغم أنهم بمستوى أقل منه، بينما هو جلس على مقاعد الاحتياط في الاولد ترافورد.

وفي النهاية، وبرغم أنه مونديال المفاجآت، لكن مورينيو كان الوحيد الذي توقع أن يجمع النهائي بين الأرجنتين وإسبانيا ليحالفه الفشل أيضاً !.