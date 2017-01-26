لجنة تحكيم «أميـر الشعـراء» تقابل 42 شـاعراً من أصل 150

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية عن قائمة تضم 42 شاعراً من أصل 150 شاعراً قابلتهم لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج «أمير الشعراء»، على مدى 3 أيام خلال الأسبوع الماضي، في مسرح شاطئ الراحة بالعاصمة الإماراتية.

ويأتي اختيار الشعراء في أعقاب اختبارات مباشرة تميّزت بإبداع الكلمة وجمال الحروف وروعة المعاني، أمام لجنة التحكيم المكوَّنة من كل من د. علي بن تميم (الإمارات)، د. صلاح فضل (مصر)، ود. عبدالملك مرتاض (الجزائر)، والذين أشادوا بارتفاع المستوى الفني والإبداعي للكثير من الشعراء المترشحين.

وعقدت لجنة التحكيم اجتماعات مكثفة لتقييم الاختبارات المباشرة واختيار الأفضل، وفقاً لمعايير فنية ونقدية دقيقة، شارك فيها كل من عيسى سيف المزروعي، مدير إدارة السياسات والمشاريع الخاصة في لجنة إدارة المهرجانات، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر في اللجنة، والدكتور أحمد خريس والشاعر رعد بندر، عضوا اللجنة الاستشارية للبرنامج.

وينتمي الشعراء الـ42 إلى 16 دولة، ومن بينهم 13 شاعرة عربية، والذين يخضعون بدورهم لاختبارات إضافية أكثر صعوبة من قبل لجنة التحكيم، وذلك لاختيار القائمة النهائية المكوَّنة من 20 شاعراً، الذين سيُشاركون في حلقات البث المباشر عبر قناة أبوظبي وقناة بينونة، بدءاً من 21 فبراير المقبل على مدى 10 أسابيع.

وشملت قائمة الـ42 شاعراً علي خميس العبدان الشامسي من الإمارات. ومن الأردن وردة سعيد الكتكوت، قيس قوقزة، محمود أبو عاشور، هاني عبد الجواد. من البحرين سيد أحمد هاشم. من الجزائر لطيفة حساني، آمنة حزمون، رحمة الله إبراهيم، عمر محمد بكير، عبدالقادر مهداوي. من السعودية طارق الصميلي، إياد أبو شملة. من العراق خالد عبدالرحمن حسن، زيد القريشي، سعد جرجيس الجبوري، علياء المالكي، عمر عناز، أفياء أمين عبدالقادر. من المغرب عمر الراجحي، عادل لطفي، نوفل السعيدي. من اليمن يحيى الحمادي. من إيران عبدالعزيز حمادي. من تونس هندة بنت الحسين. من سلطنة عُمان ناصر الغساني، خليل الجابري. من سوريا مرام دريد النسر، إباء مصطفى الخطيب، ماجد الإبراهيم، فاطمة محمد كريم. من فلسطين آلاء القطراوي، عبلة جابر. من ليبيا صالح السنوسي. من مصر محمد علي عبادي، حسن عامر، هاجر محمد عمر، عمر عبدالهادي ماضي، وليد الخولي، سعد عبدالراضي. من موريتانيا شيخنا عمر حيدار، ومحمد سعدبوه فالي.

وسوف يتم بث الحلقات المسجلة للبرنامج، والتي تعرض للقاءات الشعراء مع لجنة التحكيم، بدءاً من 31 يناير 2017 على مدى 3 أسابيع، على أن يعقب ذلك في 21 فبراير انطلاق حلقات البث المباشر للبرنامج بمشاركة 20 شاعراً يمثلون نخبة الشعراء المترشحين للبرنامج.

واشترطت معايير الترشح للمرحلة الأولى أن تكون القصائد مكتوبة باللغة العربية الفصحى، وبأي موضوع يختاره المُشارك، وتقتصر مشاركة الشاعر للترشح على قصيدة عمودية واحدة ما بين 20 - 30 بيتاً، أو يشارك بقصيدة شعر التفعيلة (الشعر الحر)، بحيث لا تزيد القصيدة عن مقطعين، كل واحد منهما في حدود 15 سطراً، فيما لا تقبل قصيدة النثر.