نجوم المونديال ضحية من؟

علي معالي(دبي)

بعد موسم طويل وشاق يصل نجوم الدوريات الخمس الكبرى إلى المونديال وهم في قمة الإجهاد البدني والفني، منهم من يصمد ويواصل الحلم والتألق، ومنهم من يسقط ويخرج من السباق مبكراً، ولكنهم في النهاية ضحايا أجندة مزدحمة بعشرات المباريات والبطولات والتحديات والطموحات.

لاعب مثل البلجيكي كيفن دي بروين شارك هذا الموسم في 64 مباراة في كل البطولات مع مانشيستر سيتي ومنتخب الشياطين الحمر، وانطون جريزمان شارك في 63 مباراة مع اتليتكو مدريد ومنتخب فرنسا، بينما شارك الكرواتي لوكا مودريتش في 57 مباراة مع ريال مدريد ومنتخب بلاده.

هؤلاء صمدوا وقادوا منتخبات بلادهم لنصف نهائي المونديال، ولكن هناك عشرات النجوم، غيرهم غادروا مبكراً من ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وإسبانيا.

وبات السؤال الكبير كيف يستطيع لاعب شارك قبل المونديال في أكثر من 5400 دقيقة أن يظهر بمستواه المعروف؟