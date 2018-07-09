كين هداف بدقة «بيج بن»!

عمرو عبيد (القاهرة)

قبل انطلاق المونديال، اشتعلت معركة إعلامية بين إنجلترا وروسيا، كادت أن تصل إلى عدم مشاركة «الأسود الثلاثة» في كأس العالم الحالية، لكن المفارقة الغريبة حدثت، لتشهد الأراضي الروسية تألقاً إنجليزياً غير معتاد في البطولة، بعدما بلغ «الأسود» نصف النهائي، فضلاً عن اعتلاء النجم الإنجليزي هاري كين لقائمة هدافي «نسخة 2018» منذ الوهلة الأولى، وأحرز نجم «السبيرز» 6 أهداف، يبتعد بها حالياً، بفارق هدفين عن البلجيكي روميلو لوكاكو، وبفارق 3 أهداف عن الثنائي الفرنسي جريزمان ومبابي، بعد خروج بقية المتنافسين على الحذاء الذهبي، إلا أن توهج كين لم يقتصر على تسجيل الأهداف، بل تفوق على كل لاعبي المونديال بمعدلاته ودقته المرتفعة التي تؤكد نجاحه الكبير الذي بدأه في السنوات القليلة الماضية!

هاري كين هو صاحب أفضل متوسط لتسجيل الأهداف في المونديال حتى الآن، حيث يحرز 1.5 هدف كل مباراة، ولا يقترب منه سوى «الدبابة البشرية» لوكاكو، بمتوسط هدف كل مباراة، بالتساوي مع البرتغال رونالدو، والمصري محمد صلاح، والمدافع الكولومبي الهداف ياري مينا، في حين سجل الروسي تشيريشيف بمتوسط 0.8 هدف كل مباراة، قبل مغادرته للبطولة مع منتخب بلاده، وبلغ المتوسط لكل من دييجو كوستا وإدينسون كافاني 0.75 هدف كل مباراة، فيما سجل الفرنسيان مبابي وجيرزمان أهدافهما بمتوسط 0.6 في كل مباراة.

وعلى مستوى المعدلات التهديفية، تصدر كين القائمة أيضاً، بمعدل تسجيل هدف كل ساعة من اللعب، وتحديداً 60.5 دقيقة، تبعه الروسي تشيريشيف بهدف كل 76 دقيقة، والبلجيكي لوكاكو بهدف كل 81.5 دقيقة، وتفوق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بفارق دقيقة واحدة عن معدل رونالدو وصلاح، حيث سجل الأول هدفاً كل 89 دقيقة، مقابل 90 دقيقة لـ «صاروخ ماديرا» ونجم «الفراعنة»، وهو ما يكشف عن قصر نظر المدرب الأرجنتيني سامباولي، فيما يتعلق باختياراته لهجوم «التانجو» في النسخة الحالية، والغريب أن المدافع الكولومبي ياري مينا، سبق كبار الهدافين في المونديال، بمعدل هدف كل 100 دقيقة، مقارنة بكوستا على سبيل المثال الذي سجل هدفاً كل 106.6 دقيقة، وكذلك الأوروجواياني كافاني الذي هز الشباك مرة واحدة في كل 114 دقيقة، مقابل 118 دقيقة لمبابي، و130 دقيقة لجريزمان، و225 دقيقة سواريز!

أما من حيث المحاولات الدقيقة ومدى فاعلية التسديدات، فقد تصدرها نجم «الأسود» أيضاً، حيث سجل أهدافه الستة من 6 تسديدات دقيقة بين القائمين والعارضة بنسبة نجاح تبلغ 100%، وكانت المفاجأة في تساوى ياري مينا معه بالنسبة نفسه، إذ أحرز أهدافه الثلاثة من 3 محاولات دقيقة، في حين حصل النيجيري أحمد موسى والمصري صلاح على النسبة ذاته من محاولتين بين القائمين والعارضة تحولتا إلى هدفين لكل منهما. وجاء لوكاكو في المرتبة الخامسة بفاعلية 80%، حيث سجل أربعة أهداف من خلال 5 تسديدات صحيحة، على مرمى منافسي «الشياطين» في الدور الأول، لأن نجم مانشستر يونايتد لم يسجل في أي من الأدوار الإقصائية حتى الآن، على الرغم من مساهمته التكتيكية الواضحة في إحراز بعض أهداف «الشياطين» في مباراتي ثمن وربع النهائي، وتفوق الروسي أرتيم دزوبا على كبار الهدافين بعدما حول 4 تسديدات دقيقة إلى ثلاثة أهداف، لتبلغ نسبة نجاعته الهجومية 75%، ثم المدافع الإنجليزي جون ستونز بـ 66.6% متساوياً مع الأرجنتيني أجويرو، بعدما أحرز كل منهما هدفين عبر 3 محاولات، وسجل كوستا ومبابي نسبة 60%، بواقع 3 أهداف من 5 تسديدات لكل منهما، وتذيل ثلاثي عالمي شهير تلك القائمة، وهم على الترتيب، البرازيلي نيمار صاحب المركز الأخير بنسبة 15.4%، بعدما سجل هدفين من إجمالي 13 محاولة على المرمى، وسبقه زميله كوتينيو بـ 28.6%، حيث حول 7 تسديدات إلى هدفين أيضاً، في حين أحرز جريزمان 3 أهداف من 8 محاولات، لتبلغ نسبته 37.5%!