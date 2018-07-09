بيكفورد: إلى المشككين في قدراتي.. هذا قفازي!

محمد حامد (دبي)
بعد سنوات من المعاناة في أندية مجهولة، ودوريات لا تشهد سوى العنف والتوتر والعصبية، وبعيداً عن دائرة الضوء وعناوين الصحافة، وفلاشات الكاميرات وتقارير البرامج التلفزيونية الشهيرة التي يقدمها مشاهير على رأسهم جاري لينيكر، جاء البعض من نجوم المنتخب الإنجليزي الذي يواصل مسيرته الناجحة في مونديال روسيا 2018، ومن بين هؤلاء هاري كين، وجيمي فاردي، وهما من أصحاب القصص المعروفة، فقد تألقا بشدة في السنوات الأخيرة مع توتنهام وليستر سيتي، ومن ثم لم تبخل الصحافة الإنجليزية في منحهما حقهما تعويضاً عن سنوات الظلام التي عاشها كل منهما.
وعلى خطى كين وفاردي يسير الحارس العملاق جوردان بيكفورد البالغ 24 عاماً، والذي يعود له الفضل الأول في انتصارات الإنجليزي المونديالية وعودة الأمل في الحصول على لقب كأس العالم بعد انتظار منذ عام 1966، لكي تعود كرة القدم إلى موطنها وفقاً لما يردده الإنجليز في أغنيتهم الشهيرة التي يتغنون بها في الوقت الراهن، فقد أصبح سقف الطموح عالياً بعد التأهل إلى نصف النهائي، وبالنظر إلى المنافس في هذا الدور، فالأمور تبدو في المتناول، على الرغم من قوة الكروات.
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وبلغ عدد سنوات البقاء في دوائر الظل 6 سنوات، تنقل خلالها بيكفورد على سبيل الإعارة بين 6 أندية متواضعة، حتى جاءت فرصة الانتقال إلى إيفرتون الصيف الماضي، لتبدأ الانطلاقة الحقيقية في مسيرة حارس أكبر من أن يتم وصفه بالمجتهد، بل هو يستحق وصفاً يليق به كأحد أكثر حراس المونديال موهبة وتألقاً، وتحدث بيكفورد عن نفسه فقال إن سنوات المشاركة في دوريات الدرجة الأدنى في إنجلترا، لم تجعله يفقد ثقته في نفسه أبداً، فقد كان يدرك دائماً أنه ليس بعيداً عن قدرات وإمكانات حراس «البريميرليج» الذين تحاصرهم الأضواء، وحينما أتت الفرصة أثبت للجميع أنه ليس أقل شأناً أو موهبة منهم، بل إنه أصبح حامي عرين الإنجليز الأول، وتألق على المسرح الكروي الأهم في العالم، وهو المونديال.
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وأثبت بيكفورد قوة شخصيته في الحروب النفسية، فقد حاول تيبو كورتوا حامي عرين تشيلسي والمنتخب البلجيكي التقليل من شأنه، وأشار إلى أن بيكفورد كان يتعين عليه التصدي لكرة عدنان يانوزاي التي سكنت مرماه في مباراة إنجلترا وبلجيكا في ختام مرحلة المجموعات، وألمح كورتوا إلى أن بيكفورد ليس مصنفاً مع الحراس الكبار في المونديال، وعلى الرغم من أن العملاق البلجيكي نفى السخرية من حارس الإنجليز الذي يخطو أولى خطواته على طريق الشهرة والنجومية، فإن الأخير رد عليه بطريقة تؤكد قوة شخصيته وثباته الانفعالي، حيث قال: لن أترك أي شيء أو أي تصريح يؤثر على تركيزي، هذا هو الأمر بكل بساطة.
وأشار حارس إيفرتون والمنتخب الإنجليزي إلى أنه يعلم جيداً نظرة الجميع له، فهم يرونه حارساً صغيراً ليس على مستوى العمر فيما يتعلق بالمكانة والكفاءة، ولكن هذه النظرة لن تهز ثقته في نفسه أبداً، وتابع: هذه النظرة تحفزني على تقديم الأفضل، دائماً ما كنت أشعر أنني لست أقل من كورتوا وغيره، كما أنني ألعب في الوقت الراهن في «البريميرليج»، ولا أشعر أنني بعيد عن مستوى حراس هذا الدوري القوي الكبير، لقد خضت الكثير من المباريات في دوريات الدرجة الأدنى، ولم أشعر يوماً أن الأمر سيكون مختلفاً في «البريميرليج» أو حتى في كأس العالم.