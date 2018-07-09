الذهب يسجل أعلى مستوياته في أسبوعين بفعل تغطية مراكــز مدينة

لندن (رويترز)

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين أمس، مع قيام المستثمرين بتغطية مراكزهم المدينة، وانخفاض الدولار إلى أقل سعر له منذ منتصف يونيو، في حين تدعم المعدن أيضاً باستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي الساعة 0708 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5% إلى 1260.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1262.06 دولار. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.5% إلى 1261.70 دولار للأوقية. وكتب تيم براون المتداول لدى مجموعة مكس بامب في مذكرة «إن الذهب يرتفع بفعل الأداء الضعيف للدولار خلال المعاملات الآسيوية».

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، بعد أن أظهرت البيانات الأميركية نمو الأجور أبطأ من المتوقع. وصعدت الفضة 0.7% في المعاملات الفورية إلى 16.11 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.6% مسجلاً 958.22 دولار للأوقية. وسجل كل من المعدنين أعلى مستوياته منذ 27 يونيو خلال الجلسة.

وارتفع البلاتين 1.7% إلى 854.70 دولار للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 28 يونيو عند 855.10 دولار للأوقية.