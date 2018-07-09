«نيسان» تقر بتزوير بيانات انبعاثات السيارات المصنعة في اليابان

طوكيو (أ ف ب)
أقرت شركة نيسان اليابانية، أمس، أن بيانات انبعاثات العادم واستهلاك الوقود تم «تعديلها» عمداً، ما يشكل ضربة قوية لجهود عملاق صناعة السيارات الياباني للتعافي من فضيحة التفتيش العام الفائت.
ولم تعلن الشركة عدد السيارات المتأثرة جراء عملية الغش، والتي تم اكتشافها خلال اختبارات طوعية لأجزاء عمليات نيسان المنفذة كافة، وذلك في ضوء فضيحة العام الفائت. وقالت الشركة: «إن اختبارات انبعاثات العادم «انحرفت عن بيئة الاختبار المقررة»».
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وتعهدت الشركة بإجراء «تحقيق كامل وشامل» في فضيحة البيانات المزورة الأخيرة.
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وفي 11 يونيو، قررت ألمانيا سحب نحو 774 ألف سيارة من شركة دايملر كرايسلر المصنعة لسيارات مرسيدس بينز من أرجاء أوروبا، بسبب «أجهزة» غير قانونية مصممة لإخفاء مستويات عالية من الانبعاثات الضارة.