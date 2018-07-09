وزير «بريكست» يستقيل من منصبه في ضربة لحكومة ماي

لندن (أ ف ب)

قدّم الوزير البريطاني المكلف بملفّ بريكست ديفيد ديفيس استقالته من منصبه الأحد، فيما شكل ضربة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي التي ظنت أنها حصلت على كامل الحرية للتفاوض بشأن علاقة بلادها المستقبلية بالاتحاد الأوروبي.

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أمس، تعيين دومينيك راب المشكك بجدوى الاتحاد الأوروبي، وزيراً لبريكست في الحكومة البريطانية بعد تقديم ديفيد ديفيس استقالته الأحد، وكان راب البالغ 44 عاماً وزير دولة لشؤون الإسكان، بعد أن تولى منصب وزير دولة للشؤون القضائية في حكومة ماي.

وتأتي استقالة ديفيس بعد يومين من اجتماع بين ماي ووزرائها خلُص إلى الإعلان عن اتفاق حول الرغبة في الحفاظ على علاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من التكتل.

لكن ديفيس البالغ من العمر 69 عاماً، والمعروف بمواقفه المشككة في الاتحاد الأوروبي، اعتبر في رسالة استقالته أنّ الطريق المتّبع لن يؤدي إلى ما صوت البريطانيون من أجله.