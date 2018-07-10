مصرف الهلال يحصل على جائزة

أبوظبي (الاتحاد)

حصل مصرف الهلال على جائزة أكثر الحملات ابتكاراً في مجال المسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات.

وأطلق المصرف حملة سلامة الأطفال على الطرق منذ عام، انطلاقاً من اهتمامه ومسؤوليته تجاه المجتمع، وتعزيزاً للوعي بسلامة الأطفال على الطرق في الإمارات.

وتعاون المصرف مع ثلاثة مستشفيات هي دانة الإمارات، الكورنيش، إن إم سي رويال، في توزيع أكثر من 150 مقعد أمان للأطفال في السيارة، بالإضافة إلى إطلاق حملة عن أهمية مقاعد الأمان في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي جميع فروع المصرف، كما تم إنتاج وتوزيع لافتات «يوجد طفل في السيارة» وملصقات وغطاء حماية زجاج السيارة الأمامي من الشمس على عامة الناس.