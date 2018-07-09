دبي (الاتحاد)

كشف مجمع الأعمال في «دبي الجنوب» عن نمو عدد الشركات التي افتتحت مكاتباً لها في المجمع بنسبة 400% منذ افتتاح المجمع، حيث ارتفع عدد الشركات التي تأسست من 900 شركة في عام 2015 إلى قرابة 4500 شركة حتى منتصف العام الحالي، مما يعكس جاذبية المجمع ومكانته كوجهة رائدة للشركات الراغبة في النمو والتطور.

ولفت مجمع الأعمال إلى انضمام ما معدله 1500 شركة جديدة كل عام إلى المجمع، معتبراً أن هذه النسبة ثابتة منذ افتتاح المجمع، في حين أن معدل ولاء المستأجرين لبيئة الأعمال مرتفعة جداً وتصل إلى 98%، في دلالة واضحة على المزايا التنافسية وجودة الخدمات وتنوعها والقيمة المضافة التي يوفرها المجمع للشركات العاملة فيه.

وأشار شعيب الرحيمي، نائب رئيس مجمع الأعمال لدى «دبي الجنوب»، إلى أن المجمع بات وجهة رائدة لاستقطاب الأعمال والشركات في المنطقة، نظراً لتوفيره العديد من الحلول المرنة للشركات بمختلف أنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتميز خدماته، وتنوع التسهيلات التي يوفرها سواء في مسألة تسهيل تأسيس الأعمال، أو في الخدمات العالية الجودة المتاحة لهذه الشركات.

ولفت الرحيمي إلى أن المساحة المتاحة للتأجير في المجمع تبلغ حوالي 2.3 مليون قدم مربع، مشيراً إلى أن مكاتب المبنى الرئيسي تم تأجيرها بالكامل بنسبة 100%، في حين تم تأجير حوالي 65% من مساحة مجمع المرحلة الأولى، مع البدء بتأجير مجمع المرحلة الثانية منذ بداية العام الجاري، في دلالة واضحة على الإقبال البارز من قبل الشركات لتأسيس مكاتب لها في مجمع الأعمال، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها دبي الجنوب إلى الشركات والمستثمرين مما ساهم في توسعة أعمالهم وأنشطتهم التجارية، فضلاً عن مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والاستثمارات الناشئة على بدء أعمالهم الخاصة.

وأضاف نائب رئيس مجمع الأعمال لدى «دبي الجنوب» قائلاً:«واللافت في جهودنا لاستقطاب شركات عالمية بارزة إلى مجمع الأعمال، نجاحنا في جذب شركات ومؤسسات عالمية مرموقة في مجالات اختصاصها ونشاطها، مما يعكس تميز بيئة الأعمال التي نوفرها للشركات والمؤسسات للنمو والتطور، وذلك بالتناغم مع استراتيجية إمارة دبي باستقطاب الشركات العالمية الرائدة».

وشملت قائمة الشركات العالمية الكبرى التي تمارس نشاطها في مجمع الأعمال كلاً من شركة سيمنس للبريد والطرود والخدمات اللوجستية للمطارات، ونستله -الشرق الأوسط، وجامعة ساوث ويلز البريطانية التي أسست أكاديمية ساوث ويلز للطيران.