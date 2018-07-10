30 أغسطس آخر موعد للتقدم لجائزة أفضل مشروع مبدع ومبتكر

دبي (الاتحاد)

أكدت ‬مريم ‬الرميثي ‬رئيسة ‬الهيئة ‬التنفيذية ‬لمجلس ‬سيدات ‬أعمال ‬أبوظبي، تزايد ‬الإقبال ‬على ‬المشاركة ‬في ‬جائزة أفضل مشروع مبدع ومبتكر في نسختها الثالثة لهذا العام 2018، ‬منذ ‬الإعلان ‬عنها ‬في ‬11 ‬فبراير ‬الماضي ‬وحتى ‬الآن، ‬مضيفة أنه ‬تم ‬تحديد ‬يوم ‬30 ‬أغسطس ‬المقبل ‬ليكون ‬آخر ‬موعد ‬للتقديم.

وقالت، في بيان أمس، إن فكرة الجائزة تعمل على تحفيز ودعم رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع المبدعة والمبتكرة من خريجات الجامعات والمعاهد العليا ورائدات الأعمال للمشاركة بأفكار ومشاريع جديدة، كما تعمل‏‭ ‬الجائزة ‬على‭ ‬مساندة‭ ‬أفكار‭ ‬المشاريع‭ ‬الفائزة‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬السوق، ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬والتدريب‭ ‬والمعلومات‭ ‬وحضانة‭ ‬الأفكار ‬في ‬مختلف ‬مراحلها، ‬ومن ‬ثم ‬القيام ‬بتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬حقيقية‭ ‬ومنافسة‭ ‬في‭ ‬السوق.‭

كما يسهم المجلس في تقديم الاستشارات المختلفة والمساعدة في ملء طلب التقديم، وفي كتابة الفكرة في حال طلب ذلك من قبل المتقدمات للمشاركة.

يذكر أن من شروط‏‏‭ ‬التقدم‭ ‬للجائزة، ‬أن‭ ‬يكون ‬المشروع ‭ ‬من ‬تقديم‭ ‬مواطنات‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات ‬العربية‭ ‬المتحدة، ‬وأن ‬يستوفي ‬المشروع جميع ‬مراحل ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬، ‬وأن ‬يتم‭ ‬تسليم‭ ‬الفكرة‭ ‬مكتوبة‭ ‬بصورة‭ ‬مفصلة، ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬فكرة‭ ‬المشروع ‬مبدعة‭ ‬أو ‬مبتكرة، ‬ولها‭ ‬جدوى‭ ‬استثمارية‭ ‬وفائدة‭ ‬اقتصادية ‬وقابلة‭ ‬للتطبيق.‭

أما فئات الجائزة فتتضمن فئة رائدات‏‭ ‬الأعمال، ‬وصاحبات‭ ‬مشروع‭ ‬مبدعة، ‬ومشاركة ‬من ‬طالبات‭ ‬الجامعات‭ ‬والمعاهد‭ ‬والكليات، ‬والمتقدمات‭ ‬لصندوق‭ ‬خليفة‭ ‬لتطوير‭ ‬المشاريع، ‬وفئة ‬للمرأة‭ ‬بشكل‭ ‬عام.