30 أغسطس آخر موعد للتقدم لجائزة أفضل مشروع مبدع ومبتكر

دبي (الاتحاد)
أكدت مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، تزايد الإقبال على المشاركة في جائزة أفضل مشروع مبدع ومبتكر في نسختها الثالثة لهذا العام 2018، منذ الإعلان عنها في 11 فبراير الماضي وحتى الآن، مضيفة أنه تم تحديد يوم 30 أغسطس المقبل ليكون آخر موعد للتقديم.
وقالت، في بيان أمس، إن فكرة الجائزة تعمل على تحفيز ودعم رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع المبدعة والمبتكرة من خريجات الجامعات والمعاهد العليا ورائدات الأعمال للمشاركة بأفكار ومشاريع جديدة، كما تعمل الجائزة على مساندة أفكار المشاريع الفائزة للدخول إلى السوق، عبر توفير الخدمات والتدريب والمعلومات وحضانة الأفكار في مختلف مراحلها، ومن ثم القيام بتحويلها إلى مشاريع حقيقية ومنافسة في السوق.
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يذكر أن من شروط التقدم للجائزة، أن يكون المشروع من تقديم مواطنات دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يستوفي المشروع جميع مراحل التسجيل في الجائزة ، وأن يتم تسليم الفكرة مكتوبة بصورة مفصلة، وأن تكون فكرة المشروع مبدعة أو مبتكرة، ولها جدوى استثمارية وفائدة اقتصادية وقابلة للتطبيق.
أما فئات الجائزة فتتضمن فئة رائدات الأعمال، وصاحبات مشروع مبدعة، ومشاركة من طالبات الجامعات والمعاهد والكليات، والمتقدمات لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وفئة للمرأة بشكل عام.