«سكاي واردز» يطلق تطبيقاً للسفر

دبي (الاتحاد)

دخل برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين في شراكة مع شركة إنترتينر ‬لإطلاق ‬تطبيق «‬إيماريتس ‬سكاي ‬واردز ‬جو. ‬ويوفر ‬تطبيق ‬السفر ‬لأعضاء ‬البرنامج ‬الاستفادة ‬من ‬4400 ‬عرض «‬اثنين ‬بسعر ‬واحد» ‬في ‬بعض ‬من ‬أفضل ‬المطاعم ‬ومراكز ‬السبا ‬في ‬أكثر ‬من ‬20 ‬مدينة.

وبالإضافة إلى عروض القيمة مقابل المال، يتيح تطبيق «إيماريتس سكاي واردز جو» للأعضاء الوصول إلى منظمي البرامج اليومية وأدلة المدن والقدرة على حجز جولات سياحية وزيارة المعالم الشهيرة في أكثر من 160 وجهة. ويمكن تنزيل التطبيق مجاناً على الأجهزة التي تعمل بنظام ‏iOS ‬أو ‬نظام ‬أندرويد. ويتم تفعيل عروض «اثنين بسعر واحد» مقابل 6700 ميل سكاي واردز، حيث تصبح العروض متوفرة في أكثر من 20 مدينة.