«الاتحاد للطيران» تُروج للسياحة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أضافت الاتحاد للطيران المزيد من الخيارات إلى بطاقتها للصعود للطائرة «اكتشف أبوظبي» والتي تشمل باقة من المطاعم ومناطق الجذب السياحية والفنادق الخمس نجوم، لتوفر للزائرين الواصلين إلى العاصمة أبوظبي خصومات حصرية وعروضا خاصة مميزة.

وعلى صعيد المطاعم وتجارب تناول الطعام، يمكن للزائرين الآن الحصول على خصم يصل إلى 20 في المائة باستخدام البطاقة في العديد من المطاعم في «ياس مول» بما في ذلك مطاعم «فيش آند كو»، و»مستر جريك» ومطعم الفنر، وغيرها.

وقال تيم بيرنيل، نائب الرئيس لشؤون التسويق بالاتحاد للطيران: «يسُرُ الاتحاد للطيران أن تزيد عدد الخصومات الحصرية المتاحة عبر بطاقة اكتشف أبوظبي.

ويتوفر للضيوف الآن مزيداً من الخيارات والفرص لاستكشاف أبوظبي هذا الصيف بأقل التكاليف، والتعرف بأنفسهم على مواقع الجذب والمعالم والتجارب العديدة الرائعة التي تحفل بها عاصمتنا أبوظبي وباقي إمارات الدولة».

وللباحثين عن المغامرات، يمكن الاستفادة من خصم بواقع 20% على الجولات السياحية بالقطار الترفيهي في مدينة العين من «ليجر ترين للسياحة»، إضافة إلى خصم كبير بواقع 50% على جولات «هلا أبوظبي» والتي تشمل جولة «قصة أبوظبي» التي تتضمن زيارة العديد من معالم المدينة، وجولة سفاري هلا في الصحراء في الصباح الباكر وعند غروب الشمس إضافة إلى حفلات الشواء.

ولمحبي التجارب المميزة في المنتجعات الشاطئية الحاصلة على جوائز، يمكن للضيوف الاستمتاع بخصم يصل إلى 20 % في «بارك حياة أبوظبي» على الإقامة الفندقية (شاملة الإفطار) وعلى امتداد جميع منافذ الأطعمة والمشروبات وأتارميا سبا بفندق ومنتجع بارك حياة أبوظبي.

وللاستفادة من الخصومات أو العروض الخاصة، كل ما يتعين على الضيوف فعله هو الاحتفاظ ببطاقة الاتحاد للطيران لصعود الطائرة (سواءً البطاقات ذات الشعار أو البطاقات التي لا تحمل الشعار) وتقديمها في مواقع التجزئة المشاركة والحصول على الخصم.