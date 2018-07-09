«سياحة أبـوظبي» تحضر قمة تنفيذية في مقر «جوجل»

أبوظبي (الاتحاد)
حضر وفدٌ بقيادة دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي قمةً تنفيذيةً حصرية استضافها مؤخراً مقر شركة «جوجل» الكائن في مدينة ماونتن فيو في مقاطعة كاليفورنيا الأميركية.
وأتاحت هذه الفعالية الفرصة أمام الدائرة وشركائها- الاتحاد للطيران وميرال ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) والدار العقارية- لاستكشاف مقر «جوجل» الرئيس.
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كما نظمت «جوجل» عرضاً حصرياً لمؤسسة التسويق السياحي المحلية «فيزيت كاليفورنيا» كوسيلة لتشارك الخبرات بين الهيئات السياحية، حيث استعرضت الهيكلية التنظيمية للمؤسسة وأهدافها واستراتيجيتها التسويقية.
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وقال ستيف كوبستيك، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «بالتعاون مع شركائنا في القطاع، أطلقنا مبادرة غير مسبوقة على صعيد المنطقة لتحليل البيانات، والتي ستثمر عن رؤى عالية الدقة تكشف عن أبرز السلوكيات والحوافز التي يشهدها القطاع السياحي. فتحقيق هدفنا باستقطاب 8.5 مليون زائر في السنة بحلول عام 2021 رهن بإطلاق مثل هذه الشراكات الاستراتيجية العالمية بالتعاون مع أفضل الشركات في هذا المجال».