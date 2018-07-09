التحالف يمنح تصاريح لـ8 سفن متجهة للسواحل اليمنية

الرياض (وكالات)

أعلن التحالف العربي، أمس، إصدار تصاريح جديدة لعدد من السفن الإغاثية المتجهة إلى الموانئ اليمنية. وذكر التحالف أنه أصدر 8 تصاريح لسفن متجهة إلى الموانئ اليمنية، منها سفينة في طريقها إلى ميناء الحديدة، على الساحل الغربي للبلاد.

وأفاد التحالف العربي بوجود 4 سفن بميناء الحديدة تقوم بتفريغ حمولتها، في حين تنتظر 4 سفن أخرى السماح لها بالدخول إلى الميناء. وأكد التحالف العربي دخول سفينة «فولك بيوتي» إلى ميناء الحديدة بعد 23 يوماً من التعطيل المتعمد من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية. وأشار إلى وجود سفينة لا تزال تنتظر السماح لها بالدخول إلى ميناء الصليف.