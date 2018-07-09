«الهلال» تغيث أهالي حضرموت

حضرموت (وام)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت، عبر تقديمها مساعدات غذائية لأهالي مديرية «ساه» بوادي حضرموت، وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف التي يمر بها اليمن.

يأتي ذلك ضمن المشاريع والأعمال الإنسانية التي تنفذها الهلال وتغطي الجوانب الإغاثية والصحية والتعليمية والبنية التحتية في مختلف المحافظات المحررة ومنها حضرموت التي تعمل بها الهيئة حالياً عبر حزمة من المشاريع التنموية والخدمية التي من شأنها أن تحسن من الحالة المعيشية لسكانها.

وأعرب أهالي مديرية «ساه» بوادي حضرموت عقب تسلمهم المواد الإغاثية من فريق الهلال الأحمر الإماراتية عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء حضرموت خصوصاً والشعب اليمني عموماً. وقال محمد عبيد الشامسي رئيس فريق الهلال الأحمر بحضرموت إن هذه المساعدات تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للأهالي عبر توفير متطلبات المرحلة من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية في سياق الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء في ظل هذا الظرف الإنساني.