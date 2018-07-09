فاطمة المزروعي: «قصتي الأخرى» أنضج تجاربي

عصام أبو القاسم (الشارقة)

أصدرت دار كتّاب للنشر أخيراً رواية «قصتي الأخرى»، للروائية الإماراتية فاطمة المزروعي، ليكون العنوان الثالث في رصيدها الروائي، بعد عمليها السابقين «زاوية حادة» (العين للنشر 2009)، و»كمائن العتمة» (الفارابي للنشر 2011). وتتطرق «قصتي الأخرى»، المحكية بضمير المتكلم، إلى سيرة تاجر مخدرات، كيف بدأ وإلى أين انتهى، وذلك بلسان أحد أولاده. وقالت المزروعي لـ»الاتحاد»: «إن عملي الجديد يمثل أنضج تجاربي في الرواية، فلقد كتبته بعد تجربة مهنية ليست بالقصيرة.. اعتدت خلالها على الكتابة الراتبة، كما تعمقت معرفتي بالعالم سواء من خلال ما رأيته وما قرأته وشاهدته وعشته أو عايشته، أما أعمالي الروائية السابقة فلقد كتبتها وأنا أصغر وأقل خبرة..». وأضافت: «في عمليّ السابقين تطرقت إلى موضوعات من البيئة المحلية، أما في هذه الرواية فلقد أردت أن أنفتح على الآخر كما إنني أردت أن أتجنب تلك القصص والموضوعات المستهلكة، وأن أقدم صورة مجازية عما يمكن أن يدفعه المرء ثمناً لاندفاعه وتهوره». وتابعت قائلة: «أسعى دائماً إلى كتابة نصوص تكون مؤثرة وملهمة».

وذكرت الكاتبة التي تشتغل بالمسرح والصحافة، إلى جانب كتابتها الرواية، أنها استغرقت أكثر من عامين في كتابة روايتها الجديدة، مشيرة إلى أنها لم تكن «متحمسة لدفعها إلى المسابقة المحلية للرواية التي توجت بها لولا تشجيع بعض الأصدقاء المقربين منها»، مبينة إنها تلقت العديد من الانطباعات الإيجابية حول روايتها من كتّاب وزملاء في المجال «امتدحوا أسلوبية الرواية وتعقيدها الدرامي، ودعا بعضهم إلى إدراجها في المنهج المقرر لطلاب المدارس لما تضمنته من قيم تربوية وإرشادية».

وفي ما يتعلق بانطباعها حول حجم توزيع وانتشار روايتها الجديدة، قالت: «هناك مشكلة في هذا الجانب، دور النشر المحلية يبدو أنها تواجه صعوبات في هذا الجانب؛ فمعظم الأعمال الأدبية التي تصدر في الدولة لا تجد ما تستحقه من انتشار».

وتضيف المزروعي «في بداياتي تأثرت بنصوص محمد المر، كما إن نصوص علي أبو الريش تعجبني جداً». وفي ما يتصل بالأسماء الروائية الجديدة، ذكرت لولوة المنصوري مشيرة إلى أن روايتها «خرجنا من ضلع جبل» من الأعمال المميزة التي قرأتها أخيراً. وعما يشغلها حالياً إلى جانب التزاماتها المهنية قالت المزروعي: «في هذه الفترة اشتغل على مجموعة نصوص للأطفال».

وتشارك المزروعي عضواً في اللجنة المعنية بقراءة وتقييم النصوص المتقدمة للمشاركة في «مسابقة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة».