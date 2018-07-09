هل تندثر المؤسسات الثقافية التقليدية في عصر الفضاء الافتراضي ؟

عبير زيتون (دبي)

صنعت «حلبة التقنية» اليوم واقعاً «معرفياً افتراضياً» بديلا لم يكن قابلاً للوجود إلا في أفلام الخيال العلمي، تتبلور ملامحه بسرعة مع هيمنة وسائل التواصل الاجتماعية مثل الـ «فيسبوك» الذي أصبح أكبر منصة تواصل اجتماعية، مع تجاوز عدد مستخدميه عتبة بليوني مستخدم، مشكلا ما يشبه ملامح «الدولة الافتراضية» التي لها جيلها المعرفي بتجمعاته الثقافية، ومكتباته الخاصة، والتشجيع على القراءة والمطالعة، و«جروباته» المغلقة في تبادل الآراء الفكرية والنقدية بعيداً عن الوسائل التقليدية، التي لم تعد تلائم توجهات جيل التقنية اليوم، الميّال لمبادرات شبابية مبتكرة تقدم له المعرفة «بلغة التقنية» بمغرياتها الجذابة الملونة والمجانية، وإمكانياتها السهلة والبسيطة في حرية التواصل وتبادل الرأي.

من علامات هذا «الجيل الإلكتروني» والتي يتخطى متابعوها الآلاف: موقع «جودريدرز»، منصة أبجد العربية، ظاهرة «البوك تيوب» وقناة «الروائي» على «فيسبوك» و«اليوتيوب»، إلى جماعة المغامير (الأدبية) والفلسفية، وياطالع الشجرة، وغيرها من المواقع مثل: micro book، و«سلفني كتاب»، وسواها الكثير.

في خضم هذه التطورات التقنية المتسارعة، ربما يجدر بنا طرح التساؤل التالي: هل يبقى شكل المؤسسات الثقافية التقليدية ذاته من ناحية الوظائف في عصر التقنية؟ وما هو دور هذه المؤسسات في التعرف والانفتاح على ملامح جيل «الديجيتال» أو جيل «الواي» الذي ينشأ اليوم في بعده «المكاني الثالث الافتراضي»؟ أسئلة توخينا طرحها على أكاديميين توخيا للدقة فكانت الإجابات التالية:

الغياب والحضور