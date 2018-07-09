الإمارات تحصد ذهبية الفري ستايل في مونديال القفز بالمظلات

دبي (الاتحاد)

فاز نسور الإمارات بذهبية بطولة العالم الأولى للحركات الحرة للفري ستايل ضمن منافسات النسخة السابعة لبطولة العالم للقفز الحر بالمظلات بالتزحلق على الماء، وكسب عبدالباري قبيسي المركز الأول ليستحق الذهبية، فيما حاز زميله فهد الهرمودي وكورنيللا ميهاي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأهدى نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية الإنجاز في بطولة العالم إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ووجه النيادي التهنئة، جزيل الشكر والعرفان إلى سموه باسمه وباسم عشاق ومحبي الرياضات الجوية على دعمه المستمر واللامحدود للرياضات الجوية مما أسهم في تحقيق هذه الإنجازات، وأشار إلى أن الإنجازات المتلاحقة التي حققتها الرياضات الجوية منذ نشأتها تعود إلى الرعاية الكريمة التي حظيت بها الرياضات الجوية من سمو ولي عهد دبي.

كما هنأ النيادي القافز المتألق عبدالباري قبيسي الذي احتل المركز الأول في بطولة العالم للقفز«فري ستايل» 2018 واستحق ذهبية البطولة عن جدارة كما شارك مع زميليه فهد الهرمودي وكورنيللا ميهاي في الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.