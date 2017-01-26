216 مليون درهم أرباح «ديار» العام الماضي

دبي (الاتحاد)

ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة «ديار للتطوير» بنسبة 55% خلال السنة الماضية لتبلغ 218.9 مليون درهم مقارنةً بـ141.4 مليون درهم في عام 2015.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 428.3 مليون درهم مقارنةً بـ257.1 مليون درهم في عام 2015 بارتفاع تبلغ نسبته 67%، وذلك حسب ملخص النتائج المالية الأولية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016 الذي أعلنت عنه الشركة أمس.

وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى التطور الذي تشهده مشاريع الشركة، خصصوصاً مشروعي «ذي آتريا» و«مون روز».

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: واصلت «ديار» تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لعام آخر، وذلك بفضل استراتيجيات النمو التي تنتهجها الشركة، والتي أسهمت بتحقيق مستويات عالية من الكفاءة، وتحسين نموذج الأعمال المتبع، بالإضافة تسجيل المزيد من النمو على مستوى مشاريع الشركة في السوق.