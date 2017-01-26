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428.3 مليون درهم إيرادات الشركة

216 مليون درهم أرباح «ديار» العام الماضي
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تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة «ديار للتطوير» بنسبة 55% خلال السنة الماضية لتبلغ 218.9 مليون درهم مقارنةً بـ141.4 مليون درهم في عام 2015.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 428.3 مليون درهم مقارنةً بـ257.1 مليون درهم في عام 2015 بارتفاع تبلغ نسبته 67%، وذلك حسب ملخص النتائج المالية الأولية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016 الذي أعلنت عنه الشركة أمس.

وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى التطور الذي تشهده مشاريع الشركة، خصصوصاً مشروعي «ذي آتريا» و«مون روز».

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: واصلت «ديار» تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لعام آخر، وذلك بفضل استراتيجيات النمو التي تنتهجها الشركة، والتي أسهمت بتحقيق مستويات عالية من الكفاءة، وتحسين نموذج الأعمال المتبع، بالإضافة تسجيل المزيد من النمو على مستوى مشاريع الشركة في السوق.

وأضاف: شهد سوق العقارات في الدولة ضخ مزيد من الاستثمارات خلال العام الماضي على الرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق الاقتصادية، مما أسهم في تعزيز موقعه كركيزة أساسية ضمن عناصر الاقتصاد الوطني. ومع خططنا لتسليم عدد من مشروعاتنا الأساسية كمشروعي «ذي آتريا» و«مون روز» في نهاية العام 2017، وبدء العمل في مشروع «ميدتاون»، وخططنا الطموحة للتوسع في قطاع الضيافة بما يقارب 1000 وحدة فندقية قيد الإنشاء حالياً، إضافة إلى النية لإطلاق مشاريع جديدة، والمضي قدماً بالاتفاقية التي أعلنّا عنها مؤخراً مع دبي الجنوب، فإننا في «ديار» متفائلون للغاية بالإمكانات الكبيرة التي يحملها هذا العام. ... المزيد
     
 

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