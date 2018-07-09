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فتح الحدود بين البلدين واستئناف الطيران وفتح الموانئ

إثيوبيا وإريتريا تتفقان على تطبيع العلاقات وفتح السفارتين
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تاريخ النشر: الإثنين 09 يوليو 2018

نيروبي (وكالات)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمس بعد محادثات استمرت يوما مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إن البلدين اتفقا على إعادة فتح سفارة كل منهما في عاصمة الأخرى. وقال أبي، الذي وصل عاصمة أسمرة عاصمة إريتريا أمس، في تصريحات بثتها قنوات التلفزيون الرسمي في كلا البلدين «بعد النقاش.. اتفقنا على إعادة فتح سفارتينا». وبثت القنوات التلفزيونية صورا للزعيمين خلال عشاء رسمي أقامة أسياس وشوهد فيه الزعيمان وهما يتحدثان إلى بعضهما. وأعلن أبي أحمد أن إثيوبيا وإريتريا اتفقتا على إعادة فتح السفارات والحدود بين البلدين، معلنا بذلك انتهاء نزاع استمر لعقدين بين البلدين الجارين.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا «اتفقنا على أن تبدأ خطوط الطيران بالعمل، وفتح المرافئ، والسماح بالدخول والخروج بين البلدين وإعادة فتح السفارات». وجاء إعلان أحمد خلال مأدبة عشاء جمعته إلى أفورقي أُقيمت بعد محادثات جرت خلال النهار.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده، التي ليست لها منافذ بحرية، ستبدأ في استخدام ميناء إريتريا. وتابع «ستستأنف إثيوبيا استخدام ميناء إريتريا». والاجتماع هو الأول من نوعه خلال عشرين عاما بين زعيمي البلدين.

واجتمع الزعيمان وتعانقا وتبادلا الابتسامة أمام الكاميرات في حين أشاد مسؤولون من الجانبين بنهاية مواجهة عسكرية استمرت نحو 20 عاما.

واستقبل أفورقي، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، بحرارة رئيس الوزراء الأثيوبي المنتخب حديثا، لدى وصوله إلى مطار أسمرة في الصباح قبل أن يتوجها إلى القصر الرئاسي لإجراء محادثات. وهذا الاجتماع هو أول لقاء من نوعه بين زعيمي البلدين الجارين الخصمين اللدودين بمنطقة القرن الأفريقي. وخاض البلدان حربا في أواخر التسعينيات قتل فيها نحو 80 ألف شخص. وقبيل وصول أبي كتب وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكيل على تويتر «هذه زيارة رسمية تاريخية والقمة التي ستنعقد.. تؤذن بحقبة جديدة من السلام والتعاون وتمهد الطريق أمام تغييرات إيجابية سريعة». وكتب الوزير تصريحاته بعد اجتماع الزعيمين، ونشر صورة لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس إريتريا إسياس أفورقي وهما جالسان وينظران إلى بعضهما البعض. ولم يكن أحد يتصور رؤية هذه المشاهد قبل شهر واحد عندما بدأ التقارب الذي لم يكن متوقعا. ... المزيد
     
 