إثيوبيا وإريتريا تتفقان على تطبيع العلاقات وفتح السفارتين

نيروبي (وكالات)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمس بعد محادثات استمرت يوما مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إن البلدين اتفقا على إعادة فتح سفارة كل منهما في عاصمة الأخرى. وقال أبي، الذي وصل عاصمة أسمرة عاصمة إريتريا أمس، في تصريحات بثتها قنوات التلفزيون الرسمي في كلا البلدين «بعد النقاش.. اتفقنا على إعادة فتح سفارتينا». وبثت القنوات التلفزيونية صورا للزعيمين خلال عشاء رسمي أقامة أسياس وشوهد فيه الزعيمان وهما يتحدثان إلى بعضهما. وأعلن أبي أحمد أن إثيوبيا وإريتريا اتفقتا على إعادة فتح السفارات والحدود بين البلدين، معلنا بذلك انتهاء نزاع استمر لعقدين بين البلدين الجارين.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا «اتفقنا على أن تبدأ خطوط الطيران بالعمل، وفتح المرافئ، والسماح بالدخول والخروج بين البلدين وإعادة فتح السفارات». وجاء إعلان أحمد خلال مأدبة عشاء جمعته إلى أفورقي أُقيمت بعد محادثات جرت خلال النهار.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده، التي ليست لها منافذ بحرية، ستبدأ في استخدام ميناء إريتريا. وتابع «ستستأنف إثيوبيا استخدام ميناء إريتريا». والاجتماع هو الأول من نوعه خلال عشرين عاما بين زعيمي البلدين.

واجتمع الزعيمان وتعانقا وتبادلا الابتسامة أمام الكاميرات في حين أشاد مسؤولون من الجانبين بنهاية مواجهة عسكرية استمرت نحو 20 عاما.