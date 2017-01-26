1.9 مليار درهم أرباح «المشرق» العام الماضي

دبي(الاتحاد)

حقق بنك المشرق 1.9 مليار درهم أرباحاً صافية خلال العام الماضي، بينما بلغ ربح السهم الواحد 10.85 درهم بنهاية ديسمبر 2016. وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 3.2% بالمقارنة مع العام السابق ليصل إلى 6.2 مليار درهم، مدفوعاً بنمو قوي في صافي دخل الفائدة وصافي الدخل من المنتجات الإسلامية، وارتفع صافي دخل الفائدة وصافي الدخل من المنتجات الإسلامية بنسبة 4.2%، مقارنة بالعام السابق، بفضل زيادة حجم القروض بنسبة 1.4% سنوياً، وازداد إجمالي الأصول لدى المشرق عام 2016 بنسبة 6.6%، ليصل إلى 122.8 مليار درهم.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.6% لتصل إلى 77 مليار درهم، واستقرت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى 79.2% في نهاية ديسمبر 2016، وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30.4%، بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى إلى 37.3 مليار درهم، وبقيت نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من المستوى 1 فوق الحد الأدنى المسموح به بكثير وفقاً للأنظمة السارية، حيث بلغتا 16.9% و 16.0% على التوالي، إيقاف التراجع في جودة الأصول، وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لتستقر عند 3.1% في نهاية شهر ديسمبر 2016 (كانت هذه النسبة 3.6% في نهاية سبتمبر 2016) وارتفعت تكاليف المخاطر عام 2016 من مليار درهم إلى 1.7 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 3.3 مليار درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 151.1% للقروض المتعثرة، وقال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق: «بينما واجهت المنطقة تحديات اقتصادية خلال العام 2016، كان أداء بنك المشرق معقولاً، رغم المناخ الاقتصادي غير المواتي وانخفاض أسعار النفط. ومن أبرز نتائجنا المالية هذا العام ارتفاع دخلنا التشغيلي بنسبة 3.2%، كما نمت ميزانيتنا العمومية 6.6%».

وأضاف: «واصلنا التركيز على تعزيز الكفاءة والإنتاجية، مما أدى إلى خفض النفقات التشغيلية بنسبة 2.7%، وهذا بدوره أدى إلى نموٍ طيب في الأرباح التشغيلية بلغ 7.3%، وشهد الربع الأخير من السنة تحسناً في جودة الأصول لدينا، كما يتضح من انخفاض القروض المتعثرة بنسبة 17% على أساس ربع سنوي، كما انخفضت مخصصات القروض المتعثرة بـنسبة 9.5% في الفترة ذاتها. نحن سعداء بنتائج نهاية العام، وبتحسن صافي الأرباح في الربع الأخير، والذي ارتفع بنسبة 6.3%، مقارنة بالربع الثالث من العام 2016».

واختتم الغرير: «يتمتع بنك المشرق بمركز قوي جداً، حيث نبدأ العام 2017 بميزانية عمومية متنوعة وقاعدة عملاء واسعة. ومع استمرار حرص الحكومة على التنويع الاقتصادي، الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، ومبادراتها المتعلقة بالمدينة الذكية، فإننا واثقون من أن استراتيجية المشرق التي تركز على الابتكار وعلى تحسين تجربة العملاء ستحقق تطلعاتنا، ونحن ندخل عامنا الخمسين».