قتيل و8 جرحى بفض تظاهرة احتجاج في البصرة

البصرة (الاتحاد، وكالات)

قتل متظاهر عراقي وأصيب 8 آخرون خلال تظاهرات احتجاجية أمس، قرب أحد الحقول النفطية التي تديرها شركات أجنبية بمحافظة البصرة جنوبي بغداد. وقال ناشطون إن متظاهرين خرجوا في تظاهرة للمطالبة بإنهاء البطالة من خلال تعيينهم في الشركات النفطية الأجنبية بالبصرة، حيث تصدت قوات الأمن للمحتجين بإطلاق الرصاص، ما تسبب بمقتل متظاهر وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية تشكيل لجنة برئاسة وكيلها لشؤون الأمن الاتحادي الفريق محمد بدر ناصر للتحقيق في القضية، وشددت على ضرورة عرض نتائج التحقيق بشكل سريع أمام الوزير قاسم الأعرجي.

وتعاني محافظة البصرة، كما الحال لمحافظات أخرى عدم انتظام الكهرباء والمياه وغيرهما من الخدمات الأساسية، ما يتسبب بين الحين والآخر باندلاع تظاهرات للمطالبة بالتعيين في عشرات الشركات النفطية الأجنبية التي تتولى رفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام والأعمال اللوجستية في قطاعات خطوط الأنابيب والتصفية ومرافئ التصدير.