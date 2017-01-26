سلطان بن سليم: «موانئ دبي العالمية» تطور محطاتها على طريق الحرير

دبي (الاتحاد)

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن مجموعة موانئ دبي العالمية تواصل محادثاتها مع الحكومة الصينية في اجتماعات مكثفة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لتلبية متطلبات مبادرة (حزام واحد طريق واحد) التي أطلقتها الصين لإحياء طريق الحرير القديم».

ويربط طريق الحرير الصين بالعالم من خلال إنشاء 6 طرق برية وبحرية تدعم قدرتها على الوصول إلى أهم الأسواق العالمية. وتتوزع الطرق إلى 3 خطوط برية لسكة الحديد تصل الصين بأوروبا عبر أذربيجان وبالشرق الأوسط عبر إيران وبأسواق شبه القارة الهندية، إضافة إلى 3 خطوط بحرية للتجارة، يصل الخط الأول إلى نيوزيلندا وأستراليا، والثاني إلى شرق آسيا والثالث إلى أوروبا عبر المالديف.

وقال سلطان بن سليم: «نبحث تطوير التعاون مع الصين لأن معظم موانئنا ومحطاتنا البرية والبحرية التي يصل عددها إلى 77 ميناء ومحطة عبر العالم تقع على الخطوط والطرق التي تعمل الصين على إنشائها من خلال (مبادرة حزام واحد طريق واحد)، ونحن قادرون على مواكبة هذه المبادرة من خلال تقديم أفضل الخدمات لتجارة الصين، خصوصا أننا في موانئ دبي العالمية طورنا استراتيجيتنا في تنمية الأعمال لتشمل تقديم الخدمات للنقل والخدمات اللوجستية منذ خروج البضائع من المصانع ومواقع الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلكين في كل الأسواق الدولية ولم نعد نكتفي بالاستراتيجية القديمة التي لا تزال تتبعها بعض شركات الموانئ العالمية وهي أن تكتفي بتقديم الخدمات في الموانئ وينتهي دورها عند خروج البضائع من بوابات موانئها».

وردا على سؤال حول توقعاته لتأثير السياسات التجارية للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب على حركة التجارة العالمية قال سلطان أحمد بن سليم في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية» إن «هناك نوعاً من سوء الفهم لتصريحات الرئيس ترامب حول حرية التجارة، فهو كرجل أعمال يعرف أهمية حرية التجارة ودورها في تطور الاقتصاد العالمي، لكنه يتحدث عن التجارة العادلة بمعنى أن فتح الأسواق يجب أن يشمل كل الدول وبشروط عادلة للجميع لا تسمح لأي طرف بأن يصدر بضائعه إلى الأسواق العالمية بأقل من تكلفة إنتاجها، سواء عن طريق دعم مالي حكومي أو قروض ميسرة أو أي مزايا أخرى أوقيود تفرض على البضائع الأميركية بطريقة غير عادلة تضر بمصالح بقية الأطراف، وهذا الفهم لفكرة التجارة العادلة لا يرفضه أحد فإذا أردت أن تفتح لك الأسواق العالمية فعليك أن تفتح أسواقك للعالم بعدالة كذلك، والواقع فإن الرغبة بتطوير حركة التجارة العالمية تحرك الصين أيضا فهي تعمل على دعم نمو التجارة بين أسواق العالم لأن هذا النمو يخدم المصالح الاقتصادية لكل الدول».

وحول تطور أداء مجموعة موانئ دبي العالمية خلال عامي 2016 و2017 أوضح ابن سليم أن المجموعة حققت تحسنا جيدا في إجمالي دخلها عام 2016 على الرغم من أنه كان عاماً صعباً لقطاع الملاحة البحرية، وبلغت أرباح الشركة أكثر من 600 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من 2016، وستعلن المجموعة في مارس المقبل أرباحها للعام الماضي بأكمله، مشيراً إلى أن هذا التحسن جاء من محطاتنا في أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية وخصوصا البرازيل والأرجنتين وبيرو إضافة إلى كندا.

وأضاف أنه «في ضوء التوقعات العالمية بأن يتحسن أداء قطاع الملاحة البحرية في عام 2017 فمن المرجح أن تحقق مجموعة موانئ دبي العالمية أداءً جيدا العام الجاري خصوصا وأن المجموعة نجحت في تحقيق النمو برغم الصعوبات التي واجهها القطاع في العام الماضي».