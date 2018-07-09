تاجر في صنعاء يقتل 5 حوثيين ويصيب آخرين

صنعاء (وكالات)

قالت مصادر محلية إن 5 حوثيين قتلوا، وجرح اثنين آخرين على يد صاحب محل للمواد الغذائية في شارع «تعز» بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وأكدت المصادر أن صاحب المحل دفع للحوثيين خلال شهر واحد أتاوات، ومبالغ لـ«المجهود الحربي» لثلاث مرات، حيث أكد المصدر أن الحوثيين يقومون باقتحام المحال وإجبار أصحابها على دفع المبلغ الذي يريدون باسم «المجهود الحربي».

التاجر «م ع ا»، لم يتحمل الظلم أكثر مما قد مضى، حيث اقتحم مسلحون جدد غير الذين تم الدفع لهم سابقاً، وطالبوا بـ «مجهود حربي»، إلا أن صاحب المحل رفض أن يدفع مرة أخرى. وقام أحد المسلحين بلطم التاجر، وهددوه بإغلاق المحل إذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب، فعمد التاجر إلى إطلاق الرصاص من «رشاش آلي»، ما أسفر عن مقتل 5 حوثيين وجرح اثنين آخرين، ولاذ صاحب المحل بالفرار، حسب المصادر.