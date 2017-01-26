أرباح «دبي الإسلامي» تنمو %6 إلى 4.05 مليار درهم في 2016

دبي (الاتحاد)
ارتفع صافي أرباح بنك دبي الإسلامي إلى 4.05 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو 6% مقارنةً مع 3.839 مليون درهم في عام 2015. وارتفع إجمالي الدخل إلى 8.63 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14% مقارنةً بـ7.546 مليون درهم في عام 2015.
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 6.761 مليون درهم، بزيادة 4% مقارنةً بـ6.489 مليون درهم حققها البنك في عام 2015. وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتصل إلى 392 مليون درهم مقارنةً بـ410 ملايين درهم إماراتي في عام 2015.
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واصلت التمويلات غير العاملة التحسّن لتصل إلى 3.9% مقارنةً بـ5.0% في عام 2015. وتحسن معدل تغطية المخصصات ليبلغ 117% مقارنةً بـ95% في عام 2015.
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