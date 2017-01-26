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175 مليار درهم موجودات البنك

أرباح «دبي الإسلامي» تنمو %6 إلى 4.05 مليار درهم في 2016
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تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح بنك دبي الإسلامي إلى 4.05 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو 6% مقارنةً مع 3.839 مليون درهم في عام 2015. وارتفع إجمالي الدخل إلى 8.63 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14% مقارنةً بـ7.546 مليون درهم في عام 2015.

وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 6.761 مليون درهم، بزيادة 4% مقارنةً بـ6.489 مليون درهم حققها البنك في عام 2015. وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتصل إلى 392 مليون درهم مقارنةً بـ410 ملايين درهم إماراتي في عام 2015.

وواصل معدل التكلفة إلى الدخل استقراره عند نسبة 34.0% مقارنةً مع 34.3% في عام 2015. واستقر صافي هوامش الدخل التمويلي عند نسبة 3.23% مقارنةً مع 3.63% في عام 2015. وارتفع صافي العمولات والرسوم بنسبة 10% ليصل إلى 1.425 مليون درهم مقارنةً بـ1.295 مليون درهم إماراتي في عام 2015. وارتفع صافي الموجودات التمويلية ليبلغ 115 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18% مقارنةً بـ97.2 مليار درهم في عام 2015. وارتفعت استثمارات الصكوك إلى 23.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 17% مقارنةً بـ20.1 مليار درهم في عام 2015. ووصل إجمالي الموجودات إلى 175 مليار درهم بزيادة نسبتها 17% مقارنةً بـ149.9 مليار درهم في عام 2015.

واصلت التمويلات غير العاملة التحسّن لتصل إلى 3.9% مقارنةً بـ5.0% في عام 2015. وتحسن معدل تغطية المخصصات ليبلغ 117% مقارنةً بـ95% في عام 2015.

ووصلت التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة الآن إلى 158%، مقارنةً بـ147% في عام 2015. ... المزيد
     
 

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