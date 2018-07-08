السماح للسعوديات بالقيادة يقلص استقدام السائقين الأجانب

الرياض (د ب أ)

كشف اقتصاديون سعوديون وعاملون في مجال الاستقدام أن استقدام السائقين الأجانب انخفض بنسبة تقدر بحوالي 25% مع بدء قيادة المرأة للسيارة.

ونقلت صحيفة «الرياض» أمس، عن المختص في الاستقدام منصور الجابري قوله «إن نسبة استقدام السائقين انخفضت بنسبة 25% مع قيادة المرأة للسيارة»، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض سيظهر بشكل أكبر مع بداية العام المقبل.

وتوقع أن يشهد عام 2019 مزيداً من الانخفاض في استقدام السائق الخاص، وأن ذلك يسهم في انخفاض التكلفة المالية على العوائل.

وأوضحت نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2018، والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض أعداد السائقين في المملكة للربع الثاني على التوالي حيث تم الاستغناء عن 30477 سائقاً خلال فترة الستة أشهر التي أعقبت الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

يشار إلى أن هناك إحصائية غير رسمية تفيد بأن 1.3 مليون شخص يعملون كسائقين في المملكة من بينهم نسبة كبيرة من العمال الأجانب.